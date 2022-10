Bajrami, arriva la grande occasione: assalto big a gennaio e colpo scudetto

Anche per Nadim Bajrami sta per arrivare la grande occasione che stava aspettando da un bel po’ di tempo: ovvero la chiamata da parte della big che lo sta osservando da un bel po’ di tempo e che, finalmente, è pronto a tentare l’assalto al numero 10 dell’Empoli. Una grande chance per il talento azzurro

Già nell’ultima sessione estiva si stava parlando di un suo possibile approdo in un’altra squadra del campionato. Stiamo parlando della Fiorentina che ci ha provato in tutti i modi a convincerlo. Anzi, a convincere la società che non ne ha voluto sapere nulla. Tanto è vero che i viola, alla fine, optarono per Barak dall’Hellas Verona. Chiuso (anche se non è mai stato aperto) il capitolo che avrebbe potuto portarlo ai gigliati per il calciatore c’è una nuova opportunità che arriva dalla nostra Serie A e che vuole prendere al volo subito.

Bajrami, un inizio di stagione da panchiaro

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. In primis i suoi tifosi, poi quelli che avevano deciso di puntare su di lui al Fantacalcio ed alla fine lo stesso calciatore. L’inizio di Bajrami con l’Empoli non è stato dei migliori per il semplice fatto che il tecnico Zanetti lo sta facendo entrare, molto spesso, dalla panchina. Non è da escludere che possa essere una scelta “punitiva” nei suoi confronti per via dell’ultima sessione estiva. Tanto è vero che il suo allenatore, nelle ultime ore, ha specificato che a pagare per lui è stato proprio il mercato. Quelle sirene che non smettono mai di emanare quel suono. Tanto è vero che a gennaio sono pronte a farsi nuovamente vive per lui. Ed in particolar modo in un’altra squadra che lo vuole a tutti i costi.

Bajrami pronto a passare al team “punitivo”?

Fino a questo momento della stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato undici presenze realizzando solamente una rete. Ricordate contro chi? Guardate molto attentamente questa foto. L’avversario era il Milan di Pioli che, negli ultimi minuti, ribaltò completamente il match del ‘Castellani‘. Questo per dirvi che potrebbero essere proprio i rossoneri il futuro del trequartista della nazionale albanese. Un colpo importante quello che potrebbe mettere a segno la dirigenza del ‘Diavolo’ capitanata (anche in questa occasione) da Paolo Maldini pronto a tutto pur di averlo in rosa. Anche se il suo cartellino parla forte e chiaro: per 10 milioni di euro non va via.