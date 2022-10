Kim Kardashian, selfie da manuale: il suo lato ‘B’ di più

Kim Kardashian non la smette assolutamente di stupire i suoi follower e lo fa nella migliore maniera possibile. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Guardare per credere se avete ancora dei dubbi in merito

Qui siamo davvero su un’altra dimensione. D’altronde, quando parliamo di lei non potrebbe essere altrimenti. Il suo ultimo contenuto, pubblicato direttamente dal suo account ufficiale di Instagram sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che sono rimasti decisamente a bocca aperta per quello che hanno visto. Un qualcosa di veramente esagerato e assolutamente “illegale”: nel senso buono della parola – FOTO

Kim Kardashian, da rimanere senza parole

In questo caso le parole sono l’ultima cosa che ci vengono in mente. E’ capitato a noi della redazione che, dopo aver visionato il suo capolavoro, siamo andati nella confusione più totale. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha veramente esagerato e superato il limite. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli. Il suo selfie è una delizia per i nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Vi diciamo solamente che il suo abito è incontenibile e allo stesso tempo aderente. Semplicemente sensazionale. Le vostre pupille, siamo sicuri, vi ringrazieranno per quello che farete vedere loro. Adesso, però, basta con le chiacchiere e concentriamoci esclusivamente su quello che ci ha donato. Siamo arrivati al grande momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Kim Kardashian, un fondoschiena da 110 e lode – FOTO

Se vi manca il fiato, dopo aver visionato questo capolavoro, potete stare fin troppo tranquilli visto che è del tutto normale. Qui davvero abbiamo esaurito tutte le parole e gli aggettivi di approvazione nei confronti della modella ed imprenditrice. Il suo look è un qualcosa di veramente incredibile Per non parlare del suo lato ‘B’ perfetto sotto ogni punto di vista. E’ bastato un selfie per mandarci completamente fuori di testa e lo ha fatto anche nel migliore dei modi. Per non parlare della sua aderenza e della parte superiore che sembra stia quasi per scoppiare da un momento all’altro. Da applausi.