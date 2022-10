Le Donatella piccanti sul red carpet, che scollature

Una galleria con più foto in cui emerge un fascino unico: le Donatella con look fantastici mostrano fisici pazzeschi.

Cantanti, artiste, protagoniste del gossip, di reality. Le cercano tutti, perché le Donatella ormai da anni incantano gli italiani.

Fin da quegli esordi sul palco di X Factor fu subito chiaro che le due sorelle avrebbero avuto un successo clamoroso. Arrivarono alla fase finale senza giungere all’ultimo atto del programma, ma appena uscite iniziarono ad incassare proposte, a dar vita a live musicali, ad essere protagoniste sulle copertine. In quel momento è nata una carriera di quelle che contano, con molti successi musicali ma anche le chiamate dal mondo della moda.

Fisici da sogno, occhi incantevoli, volti che bucano lo schermo. Era chiaro che le Provvedi avrebbero continuato a stupire, e infatti sono fioccate le chiamate anche dalla televisione. Fra ospitate, programmi e reality, in cui hanno svelato ai curiosi qualcosa in più sul loro rapporto, le Donatella sono entrate nel cuore degli italiani. Il successo si è quindi trasferito sui social, con numeri da sogno e foto che non possono passare inosservate. Ne abbiamo scelta una dall’ultima galleria, e siamo certi che dopo averla ammirata, anche voi proverete le stesse sensazioni.

Le Donatella abbagliano: scollature da sogno

Nei mesi estivi hanno regalato emozioni fortissime. Look travolgenti, bikini che hanno messo in mostra le loro forme incredibili e ancora abiti pazzeschi per la sera. Le Donatella sono fra le più amate degli italiani che le seguono sui social e commentano la potenza di quelle foto. Fascino ed eleganza emergono, e spesso le due sorelle, con i sorrisi che le contraddistinguono e quella voglia di stupire, regalano emozioni forti. Lo hanno rifatto ancora con una galleria magnetica che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sul Red Carpet al Roma Cinema Fest, le sorelle Provvedi sono state immortalate prima della presentazione di una proiezione che le vede splendide protagoniste. Per ringraziare tutti sui social, le Donatella hanno mostrato i look scelti, incassando immediatamente un numero clamoroso di like e commenti.

Una con abito chiaro, l’altra in nero, ma entrambe con scollature da sogno che lasciano tutti a bocca aperta. I sorrisi sono travolgenti, l’intensità delle foto che mettono i risalto qualcosa in più non possono passare inosservate. Ecco perché i numeri decollano sulla pagina social condivisa dalle sorelle Provvedi. Sono quasi un milione e mezzo i loro followers, ma a giudicare dai video e dalle foto regalate con grande frequenza, è quasi impossibile non cliccare sul tasto “follow” e lasciare un “like”.