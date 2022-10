La Coppa Italia ha una regina: Monica Bertini straordinaria in gonna

Il sorriso lascia il segno, il look ancora di più: Monica Bertini esplosiva in studio e i fan sono a bocca aperta.

Mediaset ha fatto centro. Ha scelto lei, fra le poche in grado di competere con il seguito di Diletta Leotta. Le tv italiane fortunatamente hanno virato scegliendo di premiare i volti femminili, e a conti fatti hanno preso la decisione giusta.

Non c’è solo il fascino travolgente e la bellezza. Sarebbe riduttivo, perché inviate, conduttrici e giornaliste, stanno regalando al mondo del calcio un punto di vista diverso, grande precisione nei commenti e un modo più fresco di raccontare i match. Monica Bertini è il volto del calcio a Mediaset, e anche durante la tre giorni di Coppa Italia ha brillato. Ha accolto Fabrizio Ravanelli e gli altri ospiti, ha intervistato Palladino dopo il successo del Monza cercando risposte e curiosità sui segreti del suo brillante inizio in biancorosso ed ha condotto con ritmo e grande qualità.

Ciò che non è passato inosservato però è quel look esplosivo che ha regalato vuoi ai fan e agli appassionati di calcio. In molti lo hanno sottolineato dopo aver visto la galleria postata su Instagram, in una pagina dai grandi numeri che continua a crescere e dalla quale arrivano scatti seducenti e meravigliosi.

Monica Bertini conquista tutto: il look è spettacolare

In molti hanno sottolineato la scelta di Mediaset, e si sono accorti che in questa stagione Monica Bertini sta trovando ancora più spazio nel palinsesto. Anche durante la Coppa Italia la sua presenza in studio non è passata inosservata, non solo per la sua bravura, ma anche per l’ennesimo look seducente ed elegante.

Il vestito è infatti corto ed elegante, nero e molto aderente, ed evidenzia i punti forti di un fisico davvero esplosivo. Il fascino di certo non le manca, e il resto lo fa un volto attraente, impeccabile che buca la telecamera ed entra con forza nelle case degli italiani. Tutto chiaramente si trasforma in un successo clamoroso sui social. Sono quasi 500 mila i suoi followers, e i commenti incalcolabili.

Sbucano anche quelli dei vip a sottolineare il fascino e la potenza della galleria postata dopo la trasmissione. Da Fabrizio Ravanelli ad Eleonora Boi tutti lasciano un commento, e sembra inevitabile dopo aver visto le foto. Arrivano cuori e fiamme, complimenti di ogni tipo per una delle regine del calcio italiano. E quando le affascinanti connazionali e lo sport più amato si intrecciano, la valanga di complimenti e di reazioni è sempre dietro l’angolo.