Juventus, ora il doppio rinnovo è possibile: Allegri ha dato l’ok

Allegri non ha più dubbi e chiede al club un doppio rinnovo: situazioni diverse, ma quei calciatori possono restare alla Juventus.

Max Allegri e il club iniziano a tirare le somme. Ora che la situazione dei bianconeri sembra più tranquilla, e che i successi in campionato hanno restituito un minimo di serenità, è tempo di riflettere sulla rosa.

I rientri imminenti di Pogba, Di Maria e Chiesa restituiranno al tecnico armi davvero di primo livello per tentare una riconcorsa difficile in Serie A, ma intanto c’è da valutare le eventuali cessioni, i possibili innesti nel mercato invernale e il capitolo rinnovi, che ancora non ha prodotto strette di mano se non quella con De Sciglio. Sono tanti i nomi di calciatori che attendono novità su un eventuale incontro, ma almeno per due pedine l’allenatore potrebbe dire la sua e chiedere al club di intervenire.

I nomi sono stati già fatti dall’allenatore che su una delle due pedine è fermamente convinto, e sull’altra ha una idea differente. Servono infatti sostituti all’altezza. Calciatori in grado di non farli rimpiangere per farla breve. In mancanza di alternative valide infatti i due calciatori non si muoveranno da Torino.

Juve, hanno convinto: incontro in programma con il club

La situazione di Adrien Rabiot sembra ormai chiara, e un difetto del calciatore sembra essere il tempismo. Sembra una battuta, ma il francese ha iniziato a diventare un punto di riferimento per la Juve proprio a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. In estate il suo trasferimento ai Red Devils sembrava cosa fatta, ma le alte richieste della mamma agente hanno frenato tutto. Allegri però non ha mai avuto dubbi sul centrocampista, ad inizio stagione ha chiarito che può andare in doppia cifra, e l’inizio è stato di quelli convincenti.

Rabiot segna, rincorre gli avversari, sembra trasformato, o meglio, sembra quel calciatore giunto a Torino per fare la differenza. Ora che sembra essere insostituibile però bisognerà incontrarsi per l’eventuale rinnovo. Cifre come quelle percepite in questi anni non sono sostenibili, e in caso di un sostanzioso taglio i bianconeri potrebbero pensare di allungare il contratto. L’alternativa sarebbe invece una cessione già a gennaio, per tentare di incassare anche una cifra inferiore al valore del calciatore che altrimenti partirebbe a zero.

Capitolo diverso per Alex Sandro. Il brasiliano continua ad alternare buone prove a partite in cui sparisce dal campo. Allegri però sa bene che il brasiliano non è un calciatore semplice da sostituire, soprattutto in un ruolo in cui i grandi calciatori non si trovano così facilmente. Ecco perché prima di una eventuale cessione saranno valutati i sostituti. La sensazione è che il titolare sarà Cambiaso dopo il rientro dal prestito, ma la Juve riflette su un altro rinnovo che potrebbe arrivare, di certo con cifre più basse e solo per altre due stagioni.