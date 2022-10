Saluta l’Inter per la Fiorentina, affare per gennaio

L’affare può decollare: la Fiorentina cerca un calciatore importante ed è pronta a bussare in casa Inter.

Perfetto per Italiano e con poco spazio per l’Inter che però in questa fase riflette. C’è una trattativa che potrebbe nascere, parte dalla caccia aperta della Fiorentina ai rinforzi, e da un mercato che dovrà garantire novità al tecnico.

Italiano ha chiarito a uno aspetti che in questa fase si traducono nelle difficoltà per la squadra e vuole necessariamente trovare le risorse per dare una scossa ai suoi. La sensazione è che qualche pedina manchi ai viola per alzare l’asticella degli obiettivi, e in tal senso le manovre potrebbero riguardare almeno due reparti. Gli obiettivi l’allenatore li avrebbe già indicati al suo club, che in questa fase riflette sul budget da investire e punta a calciatore che in Serie A hanno già dimostrato di saper fare la differenza.

Ecco perché potrebbe arrivare un sondaggio concreto per una pedina che nell’Inter sta trovando poco spazio. I minuti per lui non sono molti, ma la sensazione è che il calciatore sia molto considerato. Un sacrificio, in sostanza, sarebbe ben accetto solo qualora servissero risorse per reinvestire nelle trattative, e in tale senso l’Inter rischia di dover vendere per completare l’organico di Inzaghi. Ecco perché l’affare può decollare, e i viola ci pensano davvero in questa fase.

Italiano vuole solo lui: sondaggi per il calciatore dell’Inter

In attesa di capire se arriveranno rinforzi o meno in attacco, reparto che soffre molto, la Fiorentina valuta eventuali innesti anche a centrocampo. Italiano vuole calciatori di carattere, in grado di difendere ma anche di cercare la via della porta. I gol sono il vero problema della squadra, che oltre a ricercarli nei calciatori offensivi deve per forza ricorrere alla vena realizzativa di chi manovra in mezzo al terreno di gioco.

Italiano cerca un calciatore di spessore, abile nei colpi di testa, in grado di spezzare il gioco avversario con fisicità ma anche di essere incisivo in fase offensiva. Ecco perché l’identikit porta al nome di Gagliardini. Il centrocampista in più occasioni è stato inserito in trattative, ma i tecnici che lo hanno avuto hanno sempre riconosciuto il suo valore ed hanno bloccato tutto sul nascere.

Il centrocampista infatti ha qualità importanti, accetta il ruolo di riserva ed è sempre pronto quando è chiamato in causa. Una risorsa unica verrebbe da dire, che però in questa fase potrebbe essere sacrificata per far vita a nuovi investimenti. Ecco perché i viola effettueranno un sondaggio. Qualora dovessero esserci aperture la trattativa potrebbe decollare. Italiano ci pensa e Commisso è pronto ad immettere cifre sul mercato che a gennaio per la Fiorentina potrebbe essere ricco di sorprese e novità.