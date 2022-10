Diletta Leotta infiamma San Siro: gonna e camicia che tolgono il sonno

Impossibile competere con i suoi numeri e la sua bellezza: Diletta Leotta è la regina della Serie A. L’ultimo scatto lo conferma.

C’è una regina incontrastata, con numeri da sogno. Cifre che testimoniano quanto il suo seguito sia al momento praticamene irraggiungibile per le altre donne di sport che fortunatamente sono sempre più presenti in studio.

Diletta Leotta ha costruito il suo successo grazie al calcio. Conduzioni, programmi suoi, interviste di ogni tipo e poi quelle presenze molto attese a bordocampo. I tifosi che seguono i match non vedono l’ora di ammirarla dalle tribune, chi invece resta a casa la segue su Dazn, e chi proprio si è perso le partite in cui la presentatrice è protagonista, corre sui social a verificare se sia arrivato un nuovo scatto o un video.

Dopo l’ultima giornata di campionato infatti Diletta Leotta è tornata a stupire tutti. Lo ha fatto da San Siro, dove è stata splendida e precisa protagonista per raccontare le gesta dei calciatori e approfondire il successo del Milan contro il Monza. Una presenza che non può passare inosservata la sua, perchè il seguito è di quelli che contano, e la sua bellezza è magnetica. Non ci credete? Provate un po’ a dare un’occhiata al post regalato ai suoi fan su Instagram. Vi renderete conto che la conduttrice resta una delle donne più belle e ammirate d’Italia.

Diletta Leotta lascia a bocca aperta

Otto milioni e 600 mila followers. Basterebbe questo numero per capire quale è il seguito di Diletta Leotta. Noi ve ne diamo un altro. Lo splendido volto di Dazn per la sua ultima foto ha incassato più di 600 commenti. I veri numeri però li fa lei. Freschezza alla conduzione, grandi capacità di raccontare il calcio, interventi puntuali e domande precise per i suoi ospiti.

Se a queste doti si unisce un volto che buca l’obiettivo entrando con forza nelle case degli italiani, e un fisico impeccabile, il successo è assicurato. La Leotta è infatti la donna di sport più seguita d’Italia, ma ha incassato proposte anche per altri progetti. Dalla tv alla moda e agli spot le richieste per lei arrivano di continuo, e incrementano un successo basato su numero davvero importanti. Anche l’ultima foto intanto ha contribuito ad alimentarli, ed è un vero spettacolo.

Da San Siro la Leotta ha mostrato il look scelto per presenziare a bordo campo. Gonna cortissima e molto colorata, camicia bianca, stivali alti e sorriso travolgente. Impeccabile come al solito verrebbe da dire, e i fan apprezzano come sempre e la travolgono d’affetto. I commenti arrivano a valanga, cuori e like non possono mancare, il tutto per sottolineare che il calcio italiano ha una splendida regina sempre pronta a stupire.