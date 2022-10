Mourinho è stufo e cerca gol: si profila un clamoroso ritorno in Italia

La Roma a gennaio potrebbe puntare forte sul ritorno del bomber in Italia: Mourinho vuole più gol per i giallorossi.

Numeri. Nel calcio non sono tutto, ma danno spesso la cifra di una squadra, la dimensione del lavoro e dell’operato di un calciatore e di un tecnico.

José Mourinho li analizza in questa fase, consapevole che qualcosa alla sua squadra sta mancando. Non di certo la voglia di stupire, di cercare successi dopo la vittoria della Conference League che però dovranno passare per forza da medie che devono essere riviste e migliorate subito. L’attacco giallorosso è infatti il peggiore fra le prime 9 squadre della Serie A, e i 13 gol messi a segno in 11 giornate sono di certo compensati da una difesa di ferro che vale il quarto posto in Serie A, ma non possono di certo bastare.

Dybala, al momento miglior marcatore della Roma con 5 reti, è fermo ai box, e dietro di lui è Smalling con 3 reti l’uomo ad aver regalato più gioie a Mourinho. Abraham al momento si ferma a 2, e poi il vuoto, anche per Belotti, che non ha ancora inciso. Ecco perché lo Special One potrebbe chiedere a Tiago Pinto di intervenire, e un nome su tutti potrebbe davvero fare al caso della Roma.

Roma, caccia al bomber: c’è un nome che stuzzica i giallorossi

La necessità è chiara, e i nomi anche. La Roma attende Abraham, conta su Belotti, ma intanto non può attendere. L’obiettivo di Mourinho è andare avanti in Europa, mentre in Serie A lo “Special One” sembra aver posto come traguardo minimo da rispettare la qualificazione in Champions. Per farlo servono gol, e se Dybala sembra al momento al netto dell’infortunio l’unico in grado di garantirne, sono i centravanti al momento a soffrire.

Ecco perché potrebbe concretizzarsi un ritorno di quelli clamorosi. In estate il calciatore era stato proposto fra i tanti club anche ai giallorossi, ma le sue vicende private e una valutazione molto alta avevano costretto tutti a rifiutare, seppur con qualche rammarico. Ora però quell’affare può tornare di moda. Mauro Icardi sta cercando la strada giusta al Galatasaray, lontano da luoghi e persone che di certo hanno condizionato il suo ultimo periodo.

L’attaccante potrebbe quindi essere nuovamente al centro dell’interesse dei giallorossi, che hanno un obiettivo chiaro. Allo Special One serve un elemento in grado di far gol, che conosca bene la Serie A e che sia in grado di essere determinante fin da subito. Ecco perché l’argentino potrebbe fare al caso dei giallorossi, decisi a chiedere anche un prestito per 6 mesi qualora il Galatasaray decidesse di liberare “Maurito”. Sarebbe un ritorno clamoroso, che l’attaccante non ha mai escluso, e che potrebbe cambiare di nuovo la sua carriera.