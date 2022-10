Allegri stregato dall’esterno: contatti in corso, c’è un nome nuovo

Allegri avrebbe fatto il nome di un esterno per rafforzare la sua Juve: la società vuole ricostruire, la trattativa è possibile.

C’è una stagione iniziata da qualche mese che potrebbe essere racchiusa in pieno nel match della Juve contro il Benfica.

Da una parte un undici che ha subito, ha mostrato scarsa fame, poca voglia di imporsi. Dall’altro lato del campo una squadra che a ha ruggito, creato, dato spettacolo e fatto così tanta accademia da rischiare pure di essere raggiunta. Impossibile non notare le differenze fra la Juve, stordita e capace di reagire solo grazie ai giovani e per orgoglio, e i portoghesi, sempre pronti ad azzannare le partite.

C’è qualcosa che non va quindi, ed è un dato chiaro evidente non solo nei risultati, ma anche nei commenti di molti addetti ai lavori. Bonucci e Cuadrado hanno sofferto molto ieri, e serve un ricambio generazionale pieno, per accelerare un processo che può prevedere qualche passo falso, ma che di certo va affrontato subito. Ecco perché Allegri vuole elementi giovani e affamati, e in tal senso sarebbe rimasto stregato da un esterno che vorrebbe portare subito in bianconero.

Allegri vuole solo lui: il club pronto allo sforzo economico

Qualche sondaggio era stato fatto anche negli anni passati, quando ancora il calciatore non aveva raggiunto questo livello, e Allegri aveva già pronosticato per lui un futuro di quelli importanti. Ora sarà forse più difficile prelevarlo, ma per andare avanti in campionato, e sperare di vincere l’Europa League, serve qualcosa di nuovo. Gli interventi riguarderanno soprattutto la difesa, con almeno un centrale che possa garantire solidità e un esterno che possa risolvere un problema ormai evidente da anni.

Ecco perché proprio nei due match con il Benfica, i bianconeri hanno visionato da vicino quello che potrebbe essere il rinforzo, anche per gennaio. Grimaldo nei 180 minuti ha spinto sulla fascia, messo qualità e cross nella sua prestazione, garantito copertura e inserimenti che hanno messo in difficoltà i bianconeri. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni per un calciatore che però Allegri avrebbe messo in cima alla lista dei desideri, e che di certo verrà sondato dai bianconeri.

Il primo tentativo potrebbe essere già fatto a gennaio, ma la sensazione è che il Benfica non vorrà privarsene e che il calciatore sarebbe ben lieto di giocare la fase finale della Champions proprio con i portoghesi. L’assalto potrebbe quindi essere rimandato alla prossima estate, ma non è da escludere la possibilità di tentare il tutto per tutto per anticipare il colpo. Allegri spinge, la società, dopo il ko in Champions, non può proprio evitare di ascoltare le richieste in arrivo.