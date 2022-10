Miriam Leone solo col top al sole: la situazione si scalda

Miriam Leone continua a lasciare i fan a bocca aperta: il top incanta tutti, il suo fascino esplode al sole.

C’è una attrice che ormai da anni è entrata nel cuore degli italiani e continua ad incassare chiamate dai registi e soprattutto premi per i ruoli interpretati.

Miriam Leone è una delle donne del momento. Bravissima, ricercata dai grandi brand che non possono fare a meno di notare quel fascino clamoroso, ma soprattutto molto amata da un pubblico che non smette mai di testimoniarle il grande affetto. Sui social è intatti boom di commenti dopo l’ennesimo incredibile post.

Un altro contenuto di quelli pazzeschi che porta la firma di Miriam Leone, fantastica attrice ha voluto aggiornare il suo account ufficiale di Instagram con una nuova ed emozionante foto. L’impatto è di quelli forti e complice una delle tante giornate di sole inattese in un mese di ottobre che regala una piccola coda di estate, arriva uno scatto che lascia a bocca aperta. Non è la prima volta che l’attrice stupisce e lo ha fatto nuovamente con la solita eleganza. Niente esagerazioni, a lei basta mostrare il suo fascino per regalare emozioni, e ci è riuscita di nuovo. Guardare per credere se avere ancora dei dubbi in merito.

Miriam Leone maestra di fascino: lo scatto è clamoroso

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo e potentissimo scatto che mostra il suo fascino travolgente. La firma è della dell’ex Miss Italia, che dopo aver vinto il concorso ha trovato una notorietà clamorosa ed ha fatto poi centro nel mondo del cinema. Dalle fictions Sky 1992, 1993 e 1994, fino alle tante pellicole per il piccolo schermo e per il cinema, i suoi ruoli sono stati tanti, e sempre brillantemente interpretati.

Arriva quindi una foto di quelle che lasciano a bocca aperta, in cui il fisico clamoroso, lo sguardo potente e quegli occhi che incollano allo schermo non possono passare inosservati. Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile.

Lo testimoniano i like, i commenti in arrivo anche da altre nazioni in una community con numeri letteralmente decollati. Il top rosa è magnetico, la posa assolutamente da diva quale lei è, il sorriso travolgente. In poche ore arrivano circa 250 commenti che vanno tutti nella stessa direzione. Complimenti, cuori, fiamme. Un delirio social da una community da un milione e 600 mila followers che non vedono l’ora di vedere già un nuovo video o un nuovo contenuto.