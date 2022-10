Elisabetta Canalis resta solo in reggiseno: stavolta lascia di stucco

Elisabetta Canalis regala emozioni: un nuovo poste ed ennesima valanga di commenti per una delle donne più amate d’Italia.

Elisabetta Canalis lascia nuovamente senza parole i propri fan. L’ex velina regala una serie di foto che mettono in risalto il suo fisico statuario e se non ci credete siete nel posto giusto.

Mille. Questo numero rende l’idea della potenza dell’ultima galleria, perché indica la cifra esatta dei commenti giunti alla sua pagina in meno di 24 ore. Quando si parla di lei però i social si bloccano, perché ad ogni scatto arriva un tributo totale, da fan di tutto il mondo, da followers che dall’Italia all’America hanno imparato a conoscerla, ad apprezzarla, a non staccarsi più da lei. Fascino e stile infatti sono emersi fin dalle prime esperienze in tv. Programmi di successo, chiamate dai grandissimi brand, sfilate, fotografie. Un successo clamoroso, con grandi amori che hanno riempito pagine di giornali. Ora che la Canalis si trova in America la sostanza non cambia, e arrivano foto che destabilizzano una community dai numeri pazzeschi.

Elisabetta Canalis in strada in reggiseno: che spettacolo

Allenamenti, foto di lavoro, semplici momenti di relax che si trasformano in foto bollenti, prese d’assalto sui social. Quando si parla della Canalis tutto fa spettacolo, e ogni contenuto si trasforma in un modo per regalare emozioni ai fan, che rispondono in maniera rapida e decisa, con commenti impeccabili. Anche l’ultima galleria ha infatti lasciato il segno, e scegliere un solo scatto non è stato affatto un compito semplice. Se lo sguardo incolla allo schermo forse ancora non avete visto il look scelto per “infiammare” la community. Ci abbiamo pensato noi, quindi mettetevi comodi e preparatevi ad un vero e proprio spettacolo.

Tre foto da sogno per una Canalis splendida

Le foto sono state molto apprezzate dai suoi follower di Instagram. Lo dimostra, soprattutto, l’alto numero di like e visualizzazioni che la 43enne sarda sta ricevendo nel giro delle ultime ore. Un numero che sarà destinato quasi sicuramente a salire e che testimonia quanto la Canalis sia impeccabile, sempre in grande forma e vogliosa di stupire.

Gli scatti in strada sono un esempio chiaro. Il fisico lascia a bocca aperta, l’espressione è seducente, e quel reggiseno fa il resto spingendo tutti a commentare. I numeri della community crescono, i commenti diventano mille, e un dato su tutti trova conferma. Elisabetta Canalis è sempre di più una delle donne più amate dagli italiani.