Valentina Fradegrada, lady Boateng esagera col mini costume

Il video lascia a bocca aperta: la Fradegrada ama stuzzicare il pubblico ma questa volta le immagini sono davvero bollenti.

Sulla sua bellezza e sul fascino ci sono pochi dubbi. Sulla voglia di giocare con il pubblico ancora meno, perchè quando si parla di lei la temperatura si alza sempre.

Valentina Fradegrada ha conquistato il cuore di Boateng, ex stella del Milan, ma a giudicare dai numeri anche di molti italiani che la seguono sui social e attendono sempre nuovi scatti. In estate bikini minimal, foto pazzesche e trasparenze hanno fatto la differenza. La Fradegrada ama infatti esagerare, e spesso lo fa anche con l’ex calciatore, con cui condivide tutto e anche scatti di quelli potenti.

Alla community questa volta arriva un video, ed è di quelli che fanno la differenze, incollano allo schermo e fanno incetta di like. Quando si parla di lei commenti e attestati di stima arrivano a valanga, e i numeri testimoniano quale sia il suo seguito. Questo video però è stato postato per lasciare tutti senza fiato, e a giudicare dalle frasi che le arrivano l’obiettivo è centrato. Appena lo abbiamo visto la decisione è stata immediata, perché la Fradegrada merita uno spazio fra le donne più amate degli italiani e di certo belle e provocanti. Siamo certi che il video che state per vedere sarà l’ennesima testimonianza di ciò che stiamo dicendo.

Valentina Fradegrada pazzesca sui social

Fermi tutti! Ciò che state per vedere è l’ennesimo capitolo di una storia che lega Valentina Fradegrada ai suoi followers, ed è di quelli che andrebbero visti e rivisti senza pausa. Se le foto non vi bastano arriva un filmato in costume, e siamo certi che la visione vi lascerà a bocca aperta. Lady Boateng ha incassato circa 200 commenti e il motivo è abbastanza evidente.

La sua community è letteralmente decollata con 3,6 milioni di followers che non fanno altro che commentare quelle immagini pazzesche in arrivo. Cuori, fiamme, frasi d’affetto anche da parte dell’ex calciatore, che non perde occasione per manifestare pubblicamente alla splendida Valentina l’amore anche sui social. L’ultimo video però siamo certi che stenderà anche voi. La Fradegrada si mostra con un costume bianco di quelli che fanno poco per nascondere le forme. Il lato A è in evidenza, ma è proprio il modello del costume a regalare gioie ai fan e ad essere perfetto per una donna incantevole che ama sedurre e giocare con i suoi fan.

Ci è riuscita di nuovo con una community letteralmente in delirio, ma non vogliamo più svelare nulla. Le immagini parlano da sole, meritano spazio, e noi abbiamo deciso di darlo, consapevoli che anche voi dopo aver finito di guardare ciò che sta per arrivare, corrererete a mette un like di approvazione.