Milan-Udinese: affare per giugno, doppia operazione

I due club potrebbero imbastire una operazione per giugno: due calciatori coinvolti nel possibile scambio.

Maldini valuta, riflette, prova a capire come intervenire sul mercato. Ci sono operazioni che vanno imbastite subito, per motivi che i rossoneri conoscono bene.

Bruciare la concorrenza diventa fondamentale in un mercato in cui spendere è difficile, e la crisi che ha coinvolto i club impone di ponderare le spese per evitare spese extra budget o clamorosi flop. Maldini e Massara hanno già dimostrato di essere vigili sul mercato, ma soprattutto di essere sempre pronti a valutare quei calciatori che possono fare la differenza se portati a Milano.

Ecco perché c’è un elemento in casa dell’Udinese che andrebbe preso subito, e in casa Milan vogliono intervenire senza perdere tempo. La valutazione non è delle più semplici da raggiungere, ma il calciatore è di quelli che possono davvero fare la differenza, e con qualche scambio l’Udinese potrebbe decidere di accettare. C’è infatti una pedina fra le fila dei rossoneri che piace e non poco ai friulani e la trattativa potrebbe essere imbastita già da subito per essere poi concretizzata a giugno.

Il Milan bussa in casa Udinese: lo scambio si può fare

Gol a raffica, una presenza in attacco che fa la differenza e poi sponde, tanta corsa e sacrificio. Pioli ama questo tipo di calciatori, e ne ha messo uno nel mirino per giugno. Si tratta di Beto, che a Udine sta trovando la sua consacrazione. Dopo una grande stagione, quella passata, anche in questo campionato il bomber si sta mettendo in mostra con numeri impressionanti. Lo ha trattato il Napoli, piace anche all’estero, e per questo motivo il Milan vuole bussare in casa dell’Udinese ed evitare aste o una crescita ancora più pesante nella valutazione.

L’Udinese attende con la solita filosofia. I friulani prelevano giovani o calciatori interessanti, li valorizzano, consapevoli di non poterli poi trattenere. Ecco perché Beto potrebbe essere sacrificato nell’eventualità in cui arrivasse un’offerta di quelle importanti. Pioli avrebbe quindi chiesto uno sforzo a Maldini che sarebbe pronto ad accontentare il tecnico, e per abbassare le pretese potrebbe ingolosire i bianconeri. Nell’offerta potrebbe infatti rientrare Vranckx, possente centrocampista rossonero che ha grandi qualità e che Maldini vorrebbe mandare in prestito a giocare. L’Udinese ci pensa ma servirà anche una buona offerta economica. Uno sforzo che Maldini sarebbe pronto a sostenere pur di prelevare un centravanti che ora merita la grande occasione.