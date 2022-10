Cambia agente e firma con l’Inter: rinnovo inaspettato

L’Inter incassa una notizia molto attesa: è un messaggio del calciatore che cambia rotta e vuole solo i nerazzurri.

Fidarsi di Inzaghi e di Marotta. Le indicazioni, dopo la crisi e le risposte in arrivo nell’ultimo mese, sono molto chiare per i tifosi nerazzurri.

La risposta c’è stata, sia in campo che fuori. Se il tecnico ha messo in fila una serie di risultati molto convincenti, e rialzato le ambizioni di una squadra che sembrava già al tappeto, i dirigenti e gli uomini di mercato stanno lavorando su più fronti per allestire una squadra competitiva ed evitare le incursioni di altre squadra sugli uomini migliori in rosa.

In tal senso durante la sosta per i Mondiali potrebbe essere approfondita la questione dei rinnovi. Sono molti i calciatori con i quali discutere, ma dopo una serie di notizie che lasciavano presagire brutte indicazioni, iniziano ad arrivare conferme. Non solo sul fronte Skriniar, che avrebbe già chiarito di volere a tutti i costi la permanenza in nerazzurro. Anche un altro calciatore avrebbe mandato un segnale deciso, con un messaggio ben preciso che è il presagio della forte volontà di mettere in cima alla sua personale lista la permanenza con la squadra.

Inter, il calciatore vuole il rinnovo: ecco il ribaltone

Una indicazione ben precisa, che favorisce il blitz da parte dei dirigenti nerazzurri. Se le porte sembravano chiuse da parte di un calciatore dispostissimo ad ascoltare altre richieste in arrivo, l’ultima mossa rappresenta un ribaltone. Una di quelle evoluzioni che sul mercato lanciano indizi, e che di certo sono destinante a cambiare l’epilogo della trattativa e a spalancare quella porta che sembrava blindata.

C’è infatti un calciatore che ha da poco deciso di cambiare agente. Lo ha fatto in maniera inattesa, dando il benservito a Rafaela Pimienta per abbracciare Federico Pastoerllo. Potrebbe essere il primo segnale di un cambio netto di strategia, e l’Inter è pronta a raccogliere questo mesaggio.

Il rinnovo di De Vrij, la cui procura passa ufficialmente a Pastorello, diventa quindi più vicino. Così tanto da mandare in scena una incontro che potrebbe tenersi dopo il match contro la Juventus. Il club sarebbe disposto ad allungare il legame fino al 2024, forse anche fino alla stagione successiva, senza adeguamenti, ma preservando quello stipendio da 4 milioni netti a stagione percepiti fino ad ora. A 31 anni infatti l’olandese ha ancora buon mercato, soprattutto a parametro zero, ma avrebbe chiarito l’intenzione di restare a Milano. Marotta e Ausilio non vogliono quindi perdere tempo, e un tassello importantissimo potrebbe essere già messo al posto giusto prima di gennaio.