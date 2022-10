Rinnovo Skriniar, arriva la svolta improvvisa

La trattativa va avanti ma un dettaglio sembra ormai chiaro e può cambiare il corso dei contatti fra l’Inter e il calciatore.

Inzaghi è stato chiaro. Milan Skriniar non deve muoversi ed è il pilastro di una difesa che deve diventare più numerosa e non perdere elementi.

Marotta conosce bene il valore del calciatore, ha respinto offerte faraoniche dal Psg che tornerà però a bussare, e di certo dovrà capire quale sarà la portata delle nuove proposte in arrivo. Saranno le cifre proposte a fare la differenza, ma anche la volontà del calciatore, che in questa fase tace e si concentra sul campo con grande professionista. Intanto però i contatti proseguono. L’entourage di Skriniar avrebbe negli ultimi giorni lanciando un messaggio chiaro che potrebbe rappresentare l’ultimo step in questa trattativa.

Marotta raccoglie l’indicazione e di certo dovrà gestire tutto in maniera rapida. La prossima settimana potrebbe infatti essere cruciale nell’affare che tiene in apprensione i tifosi e Inzaghi, ma la svolta potrebbe arrivare a beve e cambiare totalmente il corso della trattativa con il centrale.

Skriniar, arriva la svolta

Le voci circolate negli ultimi giorni trovano conferma e potrebbero essere decisive. Marotta ha capito bene che in assenza di grandi cifre da investire sul mercato, l’obiettivo diventa trattenere in rosa quei calciatori di grande valore. Con la cifra che potrebbe essere incassata per Skriniar l’Inter potrebbe dare la caccia ad altri interpreti del ruolo, ma resterebbero i punti interrogativi su adattamento e rendimento, che invece nel caso del difensore sono noti da tempo.

L’obiettivo è quindi respingere tutte le offerte, ma anche cercare un rinnovo che non è mai stato così vicino. Questa è la vera novità, perché Skriniar sarebbe disposto a rinunciare ad ingaggi ben più alti in arrivo dal Psg ma anche da altri club pur di continuare a giocare con l’Inter. Troppo forte il legame con la piazza e con i tifosi per un calciatore che avrebbe dato mandato agli agenti di chiudere il rinnovo e di allungare il contratto per diventare una bandiera del club.

In questi giorni ci sarà l’ennesimo contatto fra le parti. Resta solo da capire se l’Inter troverà la cifra giusta per chiudere i conti subito, ma la sensazione è che se uno sforzo dovrà essere fatto, sarà di certo per trattenere in rosa un calciatore dal rendimento assicurato che andrebbe premiato per il suo attaccamento alla maglia dell’Inter, dimostrato ancora una volta non solo in campo ma anche fuori.