Canalis ‘dolcetto o scherzetto’ piccante: visione bollente

La festa di Halloween si fa piccante per Elisabetta Canalis: abito pazzesco, la showgirl italiana fa sognare sui social.

Un boom di commenti ad ogni foto, like in arrivo da tutto il mondo, una valanga di attestati di stima che non finisce davvero mai.

Quando si parla di Elisabetta Canalis è lecito attendersi sempre tutto ciò. Troppo incantevole il suo volto, molto curato quel fisico seducente, che da anni fa impazzire i followers. In Italia o in America, ormai poco conta. Il successo della splendida ex velina, che fin dagli esordi ha incantato tutti, è ormai planetario, e i numeri lo testimoniano. Ogni volta che in una community con cifre letteralmente decollate arriva un post nuovo, c’è sempre un boom da parte di una fanbase di quelle esclusive, non da tutti, che premiano la bellezza di una donna molto affascinante. Anche in occasione di Halloween arriva quindi una galleria di quelle che lasciano a bocca aperta, e noi abbiamo deciso di postare uno scatto che vi lascerà senza parole.

Elisabetta Canalis è la regina della festa

La festa diventa quindi non solo un pretesto per divertirsi, ma anche per mostrare quel fisico pazzesco che tutti conoscono. “Dolcetto o scherzetto” scrive sulla sua pagina social, postando una lunga serie di foto e anche un video del divertimento nella notte delle streghe. Ciò che colpisce è pero l’abito scelto che evidenzia quelle forme che l’hanno resa amata in tutto il mondo. La Canalis con un vestito strettissimo e scollato evidenzia tutto, e in pochi minuti arrivano circa 300 commenti. I contenuti infatti non hanno bisogno di essere presentati, perché quando si parla di lei il successo è già assicurato. Questa volta però le sue foto davvero colpiranno nel segno. Non ci credete, mettetevi comodi e ammirate lo spettacolo.

Elisabetta Canalis lascia il segno nella notte di Halloween

Ed eccoci al momento in cui abbiamo mantenuto la promessa mostrandovi il look scelto per la festa. Tuta molto aderente, décolleté in bella vista, un fisico di quelli che non hanno neanche bisogno di essere commentati. Parlano le immagini, che però alimentano il dibattito fra i followers, con complimenti che vanno tutti nella stessa direzione. La Canalis è assolutamente unica, lascia il segno e travolge tutti.

Oltre alle foto ha infatti deciso di postare una raccolta in cui compare un video con movimenti che evidenziano il suo fascino e le sue forme. Se la foto non vi è bastata, siamo certi che appena finito di leggere correrete a dare un’occhiata, perché quelle immagini meritano davvero di essere riviste.