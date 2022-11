Wanda scintillante davanti lo specchio: video selfie scottante

Un video in primo piano e la community va in delirio: Wanda Nara è travolgente sui social, e questa volta esagera.

Lo ha fatto di nuovo. Hanno pensato questo alcuni followers di Wanda Nara, e in tanti lo hanno scritto.

I commenti infatti non si contano così come i like, e arrivano da ogni parte del mondo. La notorietà dell’argentina è infatti globale, e se il suo fascino l’ha resa celebre, la storia con Icardi le ha dato maggiore notorietà, e il suo ruolo da manager è stato per lei importantissimo, sono i social a regalarle veri e propri tributi. Carezze social sotto forma di commento, che arrivano ancora per un video di quelli che lasciano assolutamente il segno.

Se i bikini estivi, le trasparenze, alcune foto in cui l’argentina era davvero nuda e si copriva con un braccio, non vi sono bastati, arrivano nuove immagini a testimoniare quale sia il fascino della imprednitrice, showgirl, agente, influencer, e chi più ne ha più ne metta. Pare quasi che qualsiasi progetto sia messo in piedi da Wanda Nara possa trasformarsi in oro, e nell’ultimo video, qualcosa luccica davvero.

Wanda Nara, video bollente sui social

C’è chi sussurra che Wanda Nara potrebbe ben presto avere importanti chiamate dal mondo della tv, ma intanto sui social arrivano contenuti che mandano in estasi la community e non possono per nessun motivo passare inosservati. La temperatura sale, e il video postato merita di essere rivisto. Abiti aderenti, forme straripanti, sorrisi ammiccanti. Wanda Nara non sbaglia un colpo.

La splendida argentina dopo essersi mostrata infatti con un tuta nera integrale che copre le forme, ma lascia molto all’immaginazione, ha deciso di posare in un video in cui il suo fascino è davvero clamorso. Le pose da sogno incollano allo schermo, il volto seducente fa il resto e la voglia di stupire non manca mai. La splendida argentina ci riesce spesso e lo ha fatto ancora, incassando un boom di commenti da una community dai numeri altissimi.

Davanti allo specchio infatti le immagini sono luccicanti. Emerge uno sguardo potentissimo, forme da sogno, quel lato A pazzesco e quella volontà di sedurre che ha ormai fatto il giro del mondo e l’ha resa incredibilmente famosa. Wanda Nara non sembra troppo pagare la rottura con Icardi, e se non vi fidate delle nostre parole date un’occhiata al video. Siamo certi che vi stupirà.