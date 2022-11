Allegri ha dato l’ok per l’arrivo del calciatore e la società ci lavora: a gennaio può essere un innesto fondamentale per la Juve.

Punti fermi e dubbi. Allegri ha tracciato un identikit della sua squadra, nata nella sua testa in un modo, ma modificatore dagli infortuni che non gli hanno mai consentito di schierare l’undici che il tecnico aveva ipotizzato.

Troppi stop, tanti calciatori che non sembrano riuscire a dare la scossa nel momento delicato, e ancora punti interrogativi che devono essere risolti al più presto. Allegri ha già chiarito quali sono gli aspetti negativi della sua squadra e i vuoti da colmare. Ci sono ruoli infatti in cui qualcosa va fatto e anche nell’immediato, e in tal senso sarà svolto un lavoro per reperire pedine importanti senza appesantire i conti del club.

Ci sono almeno tre reparti in cui bisognerà intervenire. Allegri potrebbe infatti valutare l’innesto di un centrocampista, chiedere un difensore centrale e soprattutto provare ad arrivare ad un esterno sinistro che possa pian piano prendersi un ruolo da titolare in una zona del campo in cui Alex Sandro continua a non garantire continuità. C’è un nome però che potrebbe fare al caso dei bianconeri, decisi a lavorare per trovare l’accordo.

Allegri non ha dubbi: vuole lui

Il match di Champions darà ad Allegri i primi responsi su quelle che saranno le ambizioni da qui al termine della stagione. Con un successo le speranze di qualificazione sarebbero comunque molto complicate, ma ancora vive. Ecco perché l’allenatore, impegnato anche nella rimonta in campionato, non può più attendere e vuole rinforzi immediato.

Sulla corsia sinistra infatti un vero e proprio padrone non c’è. De Sciglio gioca in quella posizione ma non è proprio il suo ruolo, e comunque è fermo ai box, mentre Alex Sandro continua ad alternare buone prove a partite meno convincenti. C’è poi da tenere in considerazione la svolta di Allegri che sceglie spesso il 3-5-2, e in tal senso servirebbe un elemento in grado di fare le due fasi.

Allegri ha risposto alle esigenze del club che non può effettuare spese folli facendo un nome. La Juve infatti ha girato in prestito Cambiaso al Bologna, ma sarebbe sempre più convinta dall’opportunità di riportarlo in bianconero. Il club ci pensa, ma tutto dipenderà dai felsinei che possono decidere cosa fare. In caso di ok Cambiaso tornerebbe alla Juve e sarebbe un rinforzo davvero importante per Allegri.