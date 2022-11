A gennaio il primo rinforzo è in casa: il Milan ha deciso

Pioli e Maldini non hanno più dubbi: merita una chance, anzi, sarà fondamentale anche per la prima squadra.

C’è un dato ormai chiaro che emerge da alcune indiscrezioni vicine a Casa Milan. Maldini ha voglia di investire ancora, seguendo un copione molto fortunato.

La musica non cambia, perché l’obiettivo è cercare calciatori di alto profilo, ma anche giovani interessanti decisi a stupire, vogliosi di mettersi in mostra e di farsi largo in una squadra che sui giovani punta e non poco. Massara e Maldini hanno infatti dimostrato di essere sempre a caccia di talenti giovanissimi, e Pioli non ha problemi a lanciarli, trovando risposte positive in campo ma soprattutto generando introiti per il club, che li tiene stretti, ma in caso di cessione registra importanti plusvalenze.

Tutte le scelte dell’allenatore vanno in questa direzione, ma è il club ad avere imboccato una strada che risulta vincente, e che anche nelle squadre giovanili è stato rivoluzionato puntando su elementi di grandissimo talento. Uno di questi sta lasciando tutti a bocca aperta. Non solo per i suoi numeri, ma anche per quella capacità di fare la differenza fra i pari età, che adesso si trasforma in un salto nella prima squadra scontato. Pioli ha deciso, è arrivato il momento di premiarlo.

Milan, il giovane stupisce: pronto per la prima squadra

Non ci sono solo giovani prelevati per la prima squadra, ma talenti che hanno un futuro già delineato da Pioli, e che al momento sono con le compagini giovanili per trovare più spazio e per dimostrare di essere pronti. Fra questi uno sta davvero lasciando il segno e sono i numeri, per certi versi clamorosi, a testimoniare una superiorità netta che merita di essere premiata.

Il suo score infatti parla già chiaro, ed è fatto da 4 reti e un assist in 7 presenze nel campionato Primavera, ma anche da due servizi vincenti e una rete in 5 partite nella Uefa Youth League. Non solo grandi firme sui match però, perché sono le caratteristiche a colpire. Corsa, lucidità, gran tiro e dribbling fulminante. In casa Milan le caratteristiche di Chaka Traoré, seconda punta ma soprattutto ala velocissima nata in Costa d’Avorio, le conoscono tutti. Ora sono anche gli avversari però ad avere paura di un calciatore incisivo che Pioli tiene costantemente sotto osservazione.

Il Milan infatti è consapevole di avere in casa un gioiellino, ma anche un allenatore che non ha nessun problema a premiare la linea verde. Se questo sarà il suo rendimento, l’ivoriano potrebbe ben presto avere l’opportunità di giocare con i big, e intanto fa capolino in prima squadra con la voglia di stupire e di regalare giocate importanti per un Milan sempre più impostato sulla crescita dei giovani.