Così il destino è segnato: Belotti già pronto a salutare, nuova maglia in Serie A

Belotti potrebbe già incassare una nuova proposta in Serie A: l’esperienza alla Roma può durare solo un anno, ecco dove può finire.

Poche emozioni regalate ai nuovi tifosi, tante pause, che purtroppo potrebbero condizionare la sua esperienza alla Roma. Josè Mourinho ha voluto Belotti e non lo ha mai considerato il sostituto di Abraham.

Spesso i due calciatori hanno giocato insieme, ma entrambi continuano a trovare difficoltà e non riescono a convincere il tecnico e i tifosi giallorossi. Poche reti, tanto lavoro sporco ma gioie con il contagocce. Ecco perché in casa giallorossa qualcosa potrebbe cambiare, e in vista della prossima stagione potrebbe partire una vera e propri ristrutturazione del pacchetto offensivo. In tal senso Belotti potrebbe essere al centro di una trattativa per lasciare il club, e avrebbe già una proposta pronta a decollare da parte di un allenatore che lo stima molto e lo vorrebbe nella sua squadra nella prossima stagione.

Belotti può cambiare aria a giugno

C’è una Roma che vince e convince, e un’altra che non resce a sbloccarsi. La prima è fatta dalla volontà di chi entra dalla panchina di fare la differenza e ci riesce sempre. L’altra invece è tutta nelle difficoltà degli attaccanti. Dybala è ancora ai box, Abraham segna con il contagocce e Belotti ancora meno. C’è un problema gol? La risposta non è del tutto affermativa, perché la Roma comunque segna. Le reti però non arrivano dagli attaccanti, che non sono in discussione, ma di certo dovranno trovare il modo di sbloccarsi.

In assenza di risposte, che per i centravanti sono tutti nei numeri dei palloni buttati in rete, la Roma potrebbe valutare altre scelte. In tal senso l’avventura di Belotti, arrivato a zero dopo la rottura con il Torino, potrebbe durare anche un solo anno. Qualora la Roma decidesse di dare l’ok ad una eventuale cessione per rigenerare il parco attaccanti, ci sarebbe già un club pronto ad intervenire.

Si tratta del Milan, che il terreno lo ha già sondato nei caldi mesi del mancato accordo fra il calciatore e il Torino salvo poi virare su Origi. Quell’affare però potrebbe essere soltanto rimandato per la prossima stagione. Pioli è un grande estimatore dei centravanti che lottano e favoriscono gli inserimenti dei colleghi di reparto, e Maldini per la cifra giusta potrebbe approfondire il discorso. Tutto dipenderà dai numeri di un attaccante che ha scelto la Roma con entusiasmo, ma ora dovrà fare ciò che gli riesce meglio. Segnare per regalare gioie al pubblico giallorosso.