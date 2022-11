Inter, ritorno inaspettato in attacco: a giugno ancora in nerazzurro

Blitz di Marotta: Inzaghi ha chiesto un nome importante per l’attacco, sarebbe un gradito ritorno per i nerazzurri.

C’è una squadra che non ha convinto, ha incassato le polemiche ed ha meritato in qualche modo di essere al centro della bufera per alcune prestazioni non all’altezza.

Poi una nuova Inter. Quella svelata in una intervista da Bastoni, chiaro e deciso nel ribadire che nello spogliatoio qualcosa non andava, che i calciatori si addossavano la colpa vicendevolmente senza riflettere sulle vere cause che hanno provocato il blackout ed inizio stagione. La reazione però dopo aver trovato i rimedi è stata veemente. Fra le buone prove in Champions, e i successi strappati con carattere e voglia in campionato, arriva quindi una svolta decisa che cambia gli scenari.

L’Inter ha voglia di riemergere in campionato e di tentare la rimonta difficile ma non impossibile. In Europa invece la squadra continua a convincere, ma ha forse bisogno di qualche rinforzo. Il primo è già nella lista di Marotta, deciso a tentare l’assalto nelle prossime settimane per capire se ci siamo aperture per una eventuale cessione.

Inter, ritorno possibile: Marotta cerca aperture

Inzaghi non lo ha mai detto, non ha cercato alibi, ma di detto gli infortuni di Brozovic e Lukaku non sono semplici da gestire e da assimilare nel migliore dei modi. Quello degli stop di alcuni calciatori è un problema che rischia però di condizionare la stagione di una squadra che non può più permettersi passi falsi. La sensazione, facendo un passo indietro al mercato estivo, è che Inzaghi sia determinato ad avere in rosa un altro attaccante.

Se a luglio il nome caldo era quello di Dybala, ora che l’argentino è a Roma qualcosa è cambiato. Inzaghi ha capito che non servono calciatori di raccordo fra centrocampo e attacco, ma elementi in grado di andare in gol con regolarità e di aprire spazi. Ecco perché in anche in ottica di una cessione di Dzeko nella prossima stagione, serve un centravanti che sappia segnare, e tutto porta in casa de Bologna.

Il nome che piace ad Inzaghi è quello di Marko Arnautovic, sondato anche in estate dalla Juventus. Il Bologna non ha fatto sconti, dichiarandolo incedibile senza mostrare nemmeno per un attimo ripensamenti. L’Inter però potrebbe convincere i felsinei con una cifra importante e qualche scambio interessante. La sensazione è che non sarà semplice prelevare l’austriaco a gennaio ma Marotta ci proverà per in ritorno che sarebbe clamoroso.