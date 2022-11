Jovana Djordjevic, tacchi e gonna minuscola

Una foto clamorosa per Jovana Drordjevic: la community si inchina ad uno scatto potentissimo in gonna e tacchi.

Ormai è famosissima in Italia. Così tanto da avere un gran bel numero di fan che la supportano, la cercano sui social e la riempiono di complimenti.

Troppo incantevole quel volto, esageratamente travolgente il fisico, che le ha regalato chiamate dai brand, dal mondo della tv per lunghe interviste o per programmi e reality, come nel caso dell’Isola dei famosi, in cui è stata splendida protagonista. In Italia ormai, la amano tutti.

I primi a conoscerla in furono i tifosi della Lazio e poi del Chievo Verona. Impossibile non ammirare la splendida Jovana, giunta in Italia grazie alle esperienze calcistiche del marito, attaccante giunto in passato in Serie A. Filip Djordjevic ha infatti vestito la maglia biancoceleste e poi dei clivensi, e in entrambe le occasioni non si è mai separato dalla splendida modella e influencer. Giunta in Italia ha ottenuto un immediato boom con valanghe di richieste e commenti sui social. Merito di una bellezza incredibile, di un fisico allenatissimo e di un volto che non passa inosservato.

Jovana Djordjevic lo ha rifatto: che look

Sarebbe riduttivo descrivere la foto che abbiamo scelto di mostrarvi. Dimenticatevi i primi piani, le camminate che posta nei video o i workout che le hanno regalato un fisico travolgente. Jovana Djordjevic questa volta ha deciso di mostrare solo le gambe e i tacchi, ma quello scatto in pochi minuti ha collezionato un gran numero di commenti.

Impossibile non notare quello scatto, e noi abbiamo immediatamente pensato di dargli lo spazio che merita. Ancora uno spettacolo quindi, dopo quelli offerti sull’Isola de famosi e al ritorno in studio, quando fra look con gonne cortissime e scollature pazzesche, la splendida moglie di Filip ha incassato commenti di ogni tipo. Questa volta lo ha rifatto, e siamo certi che resterete stupito.

Ecco quindi che suo social compare una foto in cui non c’è il volto meraviglioso è incantevole della splendida Jovana. Si vedono le sue lunghissime e allenatissime gambe, i tacchi scelti e immancabili ogni volta che lei posta, e like con i commenti che arrivano puntualmente dal suo pubblico. Sono quasi 400 mila i suoi followers, e tutti, spesso, dicono la stessa cosa. Quando l’hanno vista la prima volta, non hanno potuto fare a meno di seguirla. Lei ringrazia, e ripaga la fiducia con foto davvero clamorose.