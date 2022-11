Affare Gosens a gennaio, si può chiudere a breve

Tre squadre sul tedesco che potrebbe lasciare l’Inter: si può chiudere, ecco chi lo cerca e potrebbe a breve affondare il colpo.

Non è mai completamente esploso, non è riuscito a mantenere le promesse di chi sperava nello stesso rendimento visto a Bergamo, e invece ora riscopre l’esterno nel ruolo di riserva, con poco spazio, e ancora meno gol e assist.

Robin Gosens ha dichiarato di essersi ritrovato, e nelle ultime partite ha avuto più spazio. Le decisioni di Inzaghi sembrano però chiare e premiano Dimarco, ormai titolatissimo sulla fascia non solo nerazzurra, ma anche della nazionale italiana. Per Gosens c’è poco spazio quindi, anzi potrebbe averne sempre di meno in una squadra l’allenatore non ama molto cambiare ed ha una sorta di undici titolare ben delineato. Ecco perché a gennaio qualcosa potrebbe muoversi.

Per Gosens le offerte di certo non mancheranno, e ci sono tre club molto attivi e soprattutto attenti agli sviluppi. In estate il laterale era stato ad un passo dal lasciare i nerazzurri e probabilmente quelle trattativa è stata solo rimandata. A distanza di mesi però il suo status non è cambiato, e la cessione potrebbe concretizzarsi davvero.

Gosens può lasciare l’Inter: corsa a 3 per l’esterno

Deciderà Inzaghi questo è chiaro, ma soprattutto è da tenere presente che in nerazzurri non hanno più necessità di vendere. Se per scongiurare la cessione di Skriniar in estate anche Gosens è stato messo nella lista dei sacrificabili, nella finestra invernale non dovranno essere necessarie cessioni pesanti. Sarà quindi solo una scelta tecnica, e da questa dipendere il futuro di Gosens.

La sensazione è che fra infortuni, piccoli problemi fisici e l’esplosione di Dimarco, lo spazio avuto non sia bastato a Gosens per assimilare le richieste del suo allenatore e prendersi un posto da titolare sulla corsia sinistra nerazzurra. Dimarco è quindi io titolare, ma Gosens potrebbe non accettare per tutta la stagione il ruolo da riserva, e neanche l’Inter, con le cifre che potrebbero arrivare da altri club, farebbe le barricate.

Sul calciatore resta infatti vigile il Bayern Monaco ma le richieste sono molte. Anche l’Eintracht che già in estate provo in tutti i modi a prenderlo tornerà di sicuro alla carica per tentare il colpo e sostituire Kostic, ma sullo sfondo c’è anche il Borussia Moenchengladbach. Anche il tabloid Kicker rafforza l’ipotesi di una vera e prima asta per il calciatore, che potrebbe decidere di partire.