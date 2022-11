Federica Masolin, sguardo penetrante e bellezza sconvolgente

Impossibile non notarla, e soprattutto non dare un’occhiata a quei numeri social: la giornalista ringrazia con uno scatto di quelli davvero forti.

Ci risiamo. Avranno pensato questo i followers al cospetto dell’eleganza creo fascino di una giornalista bellissima, che compare davanti gli schermi e lascia tutti a bocca aperta.

Quando si parla di Federica Masolin il pensiero va subito ai motori, a quella capacità di raccontare tutto con precisione, con incredibile competenza, da vera regina negli studi di Sky. I suoi look la rendono molto amata, quel fascino travolgente le regala consensi e premia le scelte della nota emittente satellitare, che da anni dà spazio alle giornaliste, e a conti fatti fa davvero bene. Nel paddock durante le gare, in studio o negli speciali approfondimenti, il risultato non cambia. Quando si parla di lei c’è sempre un seguito pazzesco con numeri che non possono essere in nessun modo sottovalutati.

Federica Masolin incantevole sui social

L’abbiamo vista per una stagione intera. Quella in cui la Ferrari sognava di mettere il muso della monoposto davanti agli altri e invece si è nuovamente dovuta accontentare di inseguire Verstappen, imprendibile anche in questa stagione. Lei però c’era, impeccabile come al solito, bravissima nel saper cogliere le sfumature del mindiale di Formula 1, le sensazioni dei piloti e ciò che gira intorno al grande carrozzine dei motori.

Sui suoi social però appaiono anche foto dei suoi momenti privati, e ogni volta che posta arrivano veri e propri tributi con numeri davvero da influencer su Instagram. Se i circa 700mila fan che hanno cliccato sul tasto segui non vi bastano, provate a dare un po’ un’occhiata ai contenuti che posta e all’ultimo. Siamo certi che anche voi se non lo avete fatto sarete immediatamente “seguaci” della splendida giornalista.

Federica Masolin, uno sguardo che conquista tutti

Ed eccoci al momento in cui abbiamo deciso di svelarvi quale è lo scatto scelto. La Masolin lo ha regalato alla community è noi abbiamo deciso di mostrarlo. Lo sguardo intenso, il sorriso potente e magnetico, il look scelto come sempre elegantissimo, sobrio. Non ha bisogno di nulla per stupire la Masolin. Lo fa con naturalezza, con la sua bravura ormai nota agli appassionati di sport e con quella eleganza naturalissima è molto amata. Il risultato? Valanghe di like, cuori e fiamme, circa 400 commenti in cui emerge l’affetto dei suoi fan. Un legame unico con numeri quasi da influencer, per una donna incantevole che però ama il lavoro che fa, e lo mostra sempre con grandissima competenza.