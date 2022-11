Federica Nargi, fisico esplosivo e gonna da sogno

Una bellezza da perdere la testa con una eleganza clamorosa: Federica Nargi regina di stile, social in tilt.

Partiamo dai numeri. Sono 100 i commenti in meno di un’ora, incalcolabili i like, in una community che ha raggiunto un vero e proprio record.

Quando si parla di Federica Nargi però tutto è possibile. Il suo seguito conobbe un boom clamoroso già dagli esordi. Poi oltre alle esperienze in tv arrivarono le prime interviste in cui conduttrici tv e tabloid cercavano di rispondere alle domande dei fan, che cercavano maggiori informazioni e curiosità sulla giovane dal fisico scultoreo e dal viso bellissimo che faceva impazzire tutti.

Ed facile per lei pronosticare una carriera lunga e di successo, che le sta regalando grandi numeri e proposte di lavoro di ogni tipo. I grandi brand fanno la gara per associare i prodotti al suo volto magnetico, e fra tv, sfilate, social, la Nargi non si ferma mai, mostrando però che al primo posto mette sempre il ruolo da splendida mamma e moglie, che da anni vive una splendida storia d’amore con l’ex attaccante Alessandro Matri.

Federica Nargi sorprende tutti: che look

Non ci sono più dubbi. Fin dai suoi esordi Federica Nargi ha conquistato tutti e non ha mai smesso di stupire. Dal mondo della moda a quello della tv ha incassato grandi proposte, e il pubblico italiano conferma di essere sempre pronto a testimoniarle in seguito pazzesco. Sono infatti i numeri a fare la dimensione di quanto la Nargi sia presa d’esempio per la sua eleganza, per i look proposti e per ciò che posta.

La splendida moglie di Alessandro Matri ha infatti sfondato il muro dei 4 milioni di followers, e già questo basta al mondo della moda per affidarle campagne e progetti di ogni tipo che sono inevitabilmente visti da milioni di persone. Se a questi numeri si aggiunge la straordinaria bellezza della Nargi e quel fascino clamoroso il boom è garantito. Fisico da modella, volto attraente e incredibilmente sensuale, un fascino mediterraneo e quella eleganza naturale che le ha dato occasioni di sfondare nel mondo dello spettacolo, da lei sfruttate e gestite in maniera unica ed esemplare.

Lei ci è riuscita infatti con tanti lavori e sopratutto con quella naturalezza e l’eleganza unica con cui conquista il suo pubblico. Come in occasione dell’ultima galleria. Gli abiti indossati per la collaborazione con un famosissimo marchio di moda la rendono ancora più attraente, ma al resto ci pensa lei. Fascino, stile, seduzione. I fan apprezzano, perché quando si parla della Nargi, il pensiero va subito ad una delle donne più belle e seguite d’Italia.