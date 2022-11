Marina Presello incendia Bari: spettacolo piccante a bordocampo

Un video clamoroso per una giornalista che continua ad incantare: Marina Presello, spettacolo a bordocampo.

Reazioni? Tantissime, e siamo certi che dopo aver letto, e aver visto il video che abbiamo deciso di inserire, anche voi resterete a bocca aperta.

Marina Presello è una giornalista molto amata. Una di quelle professioniste serie e validissime, che per fortuna, e non sono per la sua bellezza, solo ormai scelte dalle emittenti tv per raccontare lo sport con grande talento. Su Sky c’è anche lei. Calcio, volley. C’è un po’ di tutto, per una giornalista che incassa compimenti per la sua qualità ma anche per una bellezza che non può passare inosservata. Anche in occasione della sua nuova “missione” da inviata, per seguire una importante partita di calcio, arriva un video di quelli che lasciano a bocca aperta. Se non ci credete prendete un attimo per voi. Siamo certi che resterete stupiti da quello che state per vedere.

Marina Presellò fantastica in video

La bravura, le capacità di raccontare il match, la dimostrazione che il calcio è di sicuro e deve essere sempre di più affare anche al femminile. Poi la bellezza, che non guasta mai, e che si unisce ad un fascino clamoroso. Sono tante ormai le giornaliste che si occupano di raccontare in tv le gesta degli sportivi, e fra gli appassionati di sicuro non passano inosservate. Quando si parla di Marina Presello è lecito infatti attendersi un vero e proprio boom, perché oltre alla capacità di essere precisa e puntuale, in studio o a bordocampo, arrivano infatti anche look da sogno che stuzzicano i fan.

Marina Presello, il video colpisce i followers

Le immagini in camerino, il sorriso che buca lo schermo, la musica a rendere tutto più forte d incisivo. Marina Presello mostra questo nel video. Poi il montaggio la proietta direttamente in campo, a Bari, prima de match. La giornalista mostra un look clamoroso, un fascino straordinario, quelle forme e quel volto che la rendono molto amata dai fan.

Solo più di 100mila i suoi followers, e le regalano un seguito importante e speciale fatto da like e complimenti, da attestati di stima per una giornalista bravissima, scelta da Sky con grandissimo successo. Ora però ci fermiamo. Sono le immagini a raccontare in pieno quello che ha postato e ciò che le ha garantito un nuovo boom di commenti. Mettetevi comodi, quando si parla di lei c’è sempre qualcosa di bello e interessante da vedere.