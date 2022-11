Il blitz cambia tutto: affare Milinkovic-Savic, concorrenza battuta

Lotito non vuole cedere, ma l’offerta è di quelle irrinunciabili: la cessione può trasformarsi in realtà.

Un tormentone. Un nome che non solo ritorna ogni volta che arriva il mercato, ma che fa gola a così tanti club da diventare conteso e da spingere la Lazio a fare le barricate.

Milinkovic Savic anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore. Gol, assist a valanga, la sensazione che fra i centrocampisti in Serie A, per medie e capacità di far girare la squadra, il biancoceleste sia da anni ormai il migliore. Inevitabile quindi una serie di richieste da parte di tanti club. Lotito le ha respinte tutte, non ha forse neanche fissato un prezzo del cartellino, e se lo ha fatto è stato forse solo un modo per scoraggiare le pretendenti.

Ora però ci sarebbe un blitz deciso. Così tanto da poter accontentare le richieste della Lazio, e da proporrà al calciatore non solo un contratto faraonico, ma anche una opportunità di quelle irrinunciabili. Il presidente biancoceleste farà fatica questa volta a rifiutare le cifre proposte, perché per il calciatore potrebbe arrivare una di quelle offerte alle quali è praticamente impossibile dire no.

Milinkovic Savic può partire davvero

Non sarà semplice. Non solo perché Lotito è un osso duro, ma soprattutto perché a gennaio un affare così pesante sembra davvero complicato da mettere nero su bianco, e la Lazio infondo non ha nessuno intenzione di lasciare un vuoto così clamoroso in mediana.

Tutto potrebbe quindi essere rimandato alla prossima estate, ma in un affare che potrebbe essere chiuso in anticipo. Non c’è infatti solo la Juve a sondare il terreno, ma anche un club deciso a fare sul serio per bruciare immediatamente la concorrenza. Si tratta del Real Madrid, fortemente intenzionato a regalare ad Ancelotti un centrocampista di livello mondiale. Salutare Casemiro non è stato affatto semplice, i senatori Kroos e Modric non si toccano e i giovani solo davvero pronti a trasformarsi in grandi campioni. Serve però un altro elemento di grande spessore e Ancelotti ha fatto il nome del calciatore della Lazio.

Ora in pole c’è il Real, e dalla Spagna i tabloid confermano che a breve potrebbe partite un primo assalto concreto per sondare il terreno e capire come muoversi. La Lazio farà muro, ma i Blancos si muovono con decisione pronti a bruciare tutti per ottenere il calciatore. E in genere, quando piombano sul mercato, le trattative sono quasi sempre destinate ad andare in porto.