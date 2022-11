Giorgia Palmas, gambe e tacchi in vista: mai così piccante

Una foto travolgente: eleganza e fascino sono pazzeschi, ma Giorgia Palmas stupisce con una posa da sogno su Instagram.

Una nuova foto, una posa particolare, e un abito che di certo riafferma ciò che diciamo da tempo, e che i fan italiani confermano.

Sorriso esplosivo, un fisico pazzesco e quella spontaneità che l’hanno resa una delle donne più amate dagli italiani non passano mai di moda. Se a tutto ciò si aggiunge un fascino inimitabile, che lascia il segno, e quella capacità di sedurre, è chiaro che per lei siano garantiti tanti progetti. Televisione, moda, richieste dal mondo degli sponsor. C’è un po’ di tutto nella sua carriera, e ogni progetto si è trasformato in un successo. Quando si parla della Palmas infatti è inevitabile ricordare che da anni è ormai una delle donne più amate dagli italiani. Un dato ormai chiaro vista quelle capacità di brillare ma con naturalezza, senza dover ricorrere a grossi espedienti social, ma con la semplice capacità di essere sempre incantevole.

Giorgia Palmas: che scatto!

Giorgia Palmas scalda i followers e lo fa con immagini da sogno che arrivano molto di frequente. Ha raccontato una estate calda in cui fra bikini fantastici, abiti da sogno e tanto sole ha svelato qualcosa in più di lei, compreso il matrimonio con Filippo Magnini. I due, dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze, ed hanno regalato foto magnetiche. La community ha apprezzato, ha regalato veri e propri attestati di stima ad una coppia famosissima, che ha emozionato tutti. Se pensavate che dopo l’estate gli scatti sarebbero finiti, non avete però visto l’ultimo post della splendida showgirl. Un esempio di fascino assoluto, di bellezza che incolla allo schermo, e che anche non non abbiamo potuto fare a meno di notare.

Giorgia Palmas, eleganza e seduzione

Più di 100 commenti immediati, in una pagina Instagram che sfiora i 2 milioni di followers. I numeri danno la dimensione di quale sia il seguito per la splendida Giorgia Palmas. Lei ha regalato un nuovo brivido con questa foto, in cui mostra una posa accattivante, quel volto bellissimo e un abito che la rende ancora più affascinante. Lo ha fatto in occasione di una collaborazione per un brand di moda, e in un attimo le reazioni le hanno regalato un nuovo tributo.

“Bellissima”, e ancora “Fantastica”, ma anche un eloquente: “Non smetti mai di stupire, che fascino”. Questo il tenore dei commenti per la splendida Giorgia Palmas, ma basta solo lo scatto per capire che la sua fama non conosce fine, e che i fan sono sempre pronti a apprezzare quella naturalezza che la rende unica.