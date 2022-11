Juventus, addio già concordato: saluta i bianconeri e va in Premier

L’affare potrebbe già decollare a gennaio: un calciatore è pronto a lasciare la Juve, Allegri ha dato l’ok.

Che parta da Allegri o no, la sensazione è che in casa Juventus questo sia il vero momento della rivoluzione.

Il tecnico bianconero fra delusioni, infortuni, e calciatori che non hanno rispettato le attese, è deciso, anzi forse costretto a svecchiare la sua rosa, a puntare sui tanti giovani e a chiudere in anticipo il rapporto con alcuni calciatori che sono stati titolari inamovibili dei bianconeri negli ultimi anni. A gennaio qualcosa potrebbe infatti muoversi. L’allenatore ha chiesto qualche rinforzo, ha individuato alcuni reparti in cui sembra necessario intervenire, e potrebbe decidere di far cassa con alcune cessioni per reinvestire i soldi in arrivo.

Su un calciatore arrivano infatti offerte dalla Premier, e in considerazione della situazione contrattuale, e di cifre che potrebbero essere convincenti, il club potrebbe scegliere di accelerare i contatti e di accettare le proposte in arrivo. Allegri non si opporrebbe, fortemente deciso ad una virata sul mercato che servirà ad accelerare la rivoluzione bianconera.

Juve, la cessione è possibile già a gennaio

Lui vorrebbe restare, la Juve però non sembra convinta, e avrebbe preso la sua strada. Ci sono calciatori in attesa di rinnovo che i bianconeri valutano, e su uno in particolare la scelta sera e già stata presa. Il club, con Allegri in pole, considera al momento insostenibile quel contratto da 6 milione di euro più di bonus. Il calciatore sarebbe forse anche disposto ad abbassare le sue prostese, ma la sensazione è che la rivoluzione in casa bianconera possa partire proprio da un la sua cessione.

L’obiettivo è tentare di portare avanti un affare a gennaio per evitare di perdere il calciatore a zero. Attendere l’estate vorrebbe dire di certo liberarsi di un contratto molto oneroso e pesante, ma vendere nei prossimi mesi potrebbe garantire alla società almeno un indennizzo per il calciatore. Su Alex Sandro, infatti, ci sarebbero importanti club di Premier. Il Newcastle potrebbe affondare il colpo e in passato si era mosso anche il Chelsea. Dall’Inghilterra fanno anche il nome del Crystal Palace, e intanto la Juve valuta i sostituti.

La prima soluzione è tentare di riportare subito in bianconero Cambiaso, ma Allegri stravede per Grimaldo del Benfica. Sarebbe il sostituto perfetto per caratteristiche ma anche per la capacità di difendere ed attaccare senza sosta. Allegri da anni fa il suo nome, e dopo averlo visto da vicino sarebbe in pressing con il club per tentare l’assalto.