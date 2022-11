Matilde Brandi, la gonna è troppo corta: tacchi vertiginosi

Una bellezza travolgente per una foto che crea scompiglio fra i fan: Matilde Brandi è impeccabile.

Può una foto scatenare un tripudio generale f fra i fan? Matilde Brandi ci è riuscita, con fascino, eleganza e quel pizzico di malizia che la rende una donna molto amata.

La splendida showgirl continua a stupire, regala emozioni forti alla community, e lo fa con post che incassano sempre molte reazioni. Del resto il suo seguito è fatto da uomini e donne di molte generazioni, che apprezzano non solo quello stile noto da tempo, ma anche la capacità di essere brillante in studio, quelle foto con altre Vip con le quali ha da anni ha legami fortissimi, e in generale un fascino che non è mai passato inosservato e che le ha regalato sempre proposte di lavoro importanti. Quando però arrivano le istantanee di quel fisico pazzesco, baciato da madre natura e curato sempre in maniera impeccabile, la sua pagina social si blocca. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Matilde Brandi stupisce tutti

Per lei il tempo sembra davvero non essere mai passato. Lo dimostra il suo ultimo contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Una vera e propria sorpresa per chi non la segue, una conferma per chi invece ha già cliccato sul tasto follow e resta spesso a bocca aperta. Matilde Brandi mostra spesso quel fisico da urlo, e in tanti, nei commenti, sottolineano che il suo fascino è superiore a quello di tante influencer più giovani. Se non avete visto lo scatto quindi prendete un momento per voi. Siamo certi che il contenuto postato, e la nostra immediata decisione di dargli lo spazio che merita, lasceranno anche voi a bocca aperta.

Gonna corta e tacchi: Matilde Brandi lascia il segno

Ed eccola nuovamente qui, più in forma che mai. Il vestito risulta perfetto per quel fisico pazzesco, il sorriso è incantevole e brillante come al solito, la voglia di stupire una costante di una carriera importante che le ha regalato sempre molto progetti. A questo si aggiunge una posa da sogno, e poi quella gonna corta che rende tutto più piccante.

In pochi minuti i commenti decollano. Sulla sua pagina sono quasi 200 e vanno tutti nella stessa direzione, e cioè quella di sottolineare quanto quel fascino sia potente e per certi versi unico. Del resto, quando a seguirti ci sono più di 500 mila followers, è difficile non incassare un tributo che davvero lascia a bocca aperta.