Dayane Mello resta in mutande e va “fuori di seno”

Dayane Mello conquista tutti sulla sua pagina Instagram: questa volta la galleria è di quelle scottanti, che fisico!

Tutti a bocca aperta, commenti a valanga, like che neanche si contano. Questo è l’effetto dell’ultima galleria postata da una donna bellissima, che sa sempre come stupire.

Quando si parla di Dayane Mello gli italiani sono tutti d’accordo. Effetto della sua bellezza, di quel fascino clamoroso che è emerso immediatamente fin dalle sue prime apparizioni in tv. Volto meraviglioso, fisico pazzesco con forme che lasciano a bocca aperta e poi quella voglia di stupire senza freni e soprattutto con la capacità di dire sempre quello che pensa. Lo ha fatto anche in una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, in cui non si è mai tirata indietro alle dinamiche del gioco e non solo. Come al solito inoltre ha mostrato quei look pazzeschi che non sono mai passati inosservati e che le hanno garantito un’altra ondata di fama e di affetto da parte dei fan italiani.

Dayane Mello, numeri e foto da sogno

La sostanza non cambia. Se look e pose variano sulla sua pagina social, l’impatto delle foto è sempre uguale e produce ondate di complimenti di tutti i tipi. Dall’Italia al Brasile, ma in generale in tutto i Sudamerica arrivano complimenti, cuori, attestati di stima per una donna incredibilmente affascinante. Nell’ultimo post però l’atmosfera si alza. Dayane sceglie di stupire ancora di più e lo fa con due foto pubblicate per una collaborazione con un marchio d’intimo. Il risultato? Preferiamo far parlare le foto che testimoniano quanto la splendida Dayane sia incantevole e sempre di più ricercata dai grani brand.

Dayane, due foto e tutti sono a bocca aperta

Una in intimo, una di spalle, senza. Dayane Mello sceglie di colpire nel segno e lo fa su una pagina Instagram dai grandi numeri. Sono più di un milione e duecento mila i suoi followers, ma ciò che conta sono le reazioni reali alle immagini che lei regala alla community. Le ultime infatti hanno ricevuto più di mille commenti, e basta scorrere un pò fra le sensazioni dei suoi fan per capire quanto sia grande l’affetto per lei. Se poi arrivano foto del genere, con quel volto travolgente, quel fisico curatissimo e quella capacità naturale di ammaliare, è normale che l’effetto wow sia garantito in maniera fortissima. Dayane Mello fa di nuovo centro, e i fan lo sottolineano.