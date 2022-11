Ines Trocchia, intimo rovente: visione che toglie il fiato

Ines Trocchia torna a distanza di poco temo a regalare una foto da sogno alla sua community: tenetevi forte, questo scatto lascerà tutti voi a bocca aperta.

“Baciata dal sole”. Scrive così Ines Trocchia a margine di una galleria da quelle che fanno davvero perdere la testa.

Non è di certo la prima volta che riesce ad incollare i fan allo schermo. Lo ha fatto in estate con scatti e video da sogno, con look minimal, bikini strettissimi e splendide istantanee in primo piano che immortalano quel voto bellissimo. Questa volta però arriva una serie di immagini che non possono passare inosservate. Non è solo ciò che mostra ad averci stupito, così tanto da pensare di dedicarle lo scatto che merita. Le foto infatti sono seducenti, ammalianti, semplicemente uniche. Se non le avete viste siete nel posto giusto.

Ines Trocchia lascia tutti a bocca aperta

Una delle bellezze italiane più apprezzate, anche all’estero, di gran lunga una delle più celebri del momento. Ines Trocchia si è affermata come modella di fama internazionale e lo ha fatto diventando una star anche negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Giovane, bellissima, pronta a mostrare un fisico di quelli che non possono passare inosservati. La 27enne si è fatta notare per essere un volto richiestissimo da prestigiosi brand che fanno di tutto per associare il suo volto ai prodotti, ed è comparsa inoltre sulle prime pagine di importanti magazine.

Fra lavori nella moda e programmi tv, il successo si è chiaramente spostato anche su Instagram. Il suo seguito è infatti piuttosto numeroso, di oltre un milione e mezzo di followers che ammirano contenuti da sogno, come l’ultimo postato. Arriva infatti un esempio chiaro di quel fascino senza limiti, che ormai conosciamo bene e che è uno spettacolo che non annoia mai.

Ines Trocchia in intimo è bollente

Cinque foto, in intimo, con un volto che incolla allo schermo, ma anche con quel décolleté che non passa inosservato e che nei commenti è stato sottolineato da fan di tutto il mondo. “Perfetta”, e ancora “unica”, ma anche un eloquente: “Ad ogni post è una emozione più bella di quella precedente”. Sono solo alcuni commenti in arrivo per Ines Trocchia. Del resto, dopo aver visto questa foto, è difficle ribadire il contrario. Noi ne abbiamo postata solo una, ma siamo certi che anche voi correrete a vedere le altre, che meritano di certo di essere osservate