Caso Belotti alla Roma, un allenatore lo ha già richiesto

Belotti potrebbe incassare una richiesta di quelle importanti: c’è un tecnico deciso ad intervenire e lo vorrebbe al centro del suo attacco.

Numeri. Nel calcio non sono tutto, ma spesso chiariscono quello che è il rendimento di un calciatore. Quando si parla di Belotti è evidente che il suo apporto alla Roma non è stato fino ad ora convincente.

Mourinho lo ha fortemente voluto come alternativa ma anche partner di attacco di Tammy Abraham. A conti fatti però i due centravanti non sono riusciti ad offrire fino ad ora un rendimento convincente, e soprattutto l’ex Torino non ha dato al suo tecnico l’apporto in termini di reti che si aspettava. Serve tempo al centravanti. Forse anche per capire gli schemi dello Special One.

Mourinho sa bene che l’attaccante può essere determinante, soprattutto in una stagione lunga in cui fra Serie A, Coppa Italia ed Europa gli impegni saranno molti. Resta però da capire quale sia la volontà della Roma. C’è infatti un tecnico che lo stima da anni e lo avrebbe chiesto al suo club. Ci sarebbe il suo nome in pole per risolvere i problemi in attacco di una squadra che non segna, e di un club che sarebbe pronto ad un’offerta importante per tentare la Roma.

Belotti, maxi offerta per la Roma

Nove presenze senza reti in Serie A, 2 centri invece nelle cinque volte in cui è stato chiamato in causa in Europa League. Belotti deve di certo fare meglio nella sua nuova esperienza alla Roma. Mourinho lo ha scelto per portare gol alla squadra, e di certo attende qualcosa in più da un calciatore comunque utilissimo nell’aprire spazi per i trequartisti giallorossi.

Resta però da capire quale sia l’atteggiamento del club qualora dovesse arrivare l’offerta che dalla Spagna reputano imminente. Molti tabloid, già a caccia dei prossimi colpi di mercato, sostengono che un club di Liga sarebbe pronto a dare la caccia al Gallo su richieste esplicita dell’allenatore.

Si tratta del Valencia di Gattuso, che cerca un centravanti in grado di finalizzare il gioco. Il tecnico italiano è stato sempre un grande estimatore di Belotti, così tanto da chiederlo spesso ai suoi presidenti nelle esperienza da allenatore in Serie A. Anche al Valencia la storia potrebbe quindi ripetersi. Pare che i Murcielagos potrebbero tentare l’assalto per accontentare Gattuso, e la Roma rifletterebbe seriamente sulla possibile cessione. Belotti è infatti arrivato a zero, e un eventuale trattativa potrebbe rappresentare una plusvalenza non da poco oltre che un cifra interessante da reinvestire sul mercato.