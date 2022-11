Il tempo sta per scadere: ormai è addio Juventus, saluta i bianconeri

La Juventus ha deciso: la cessione è imminente, ecco dove potrebbe finire il calciatore, già a gennaio.

La Juventus non ha più voglia di perdere tempo. Con il recupero di alcuni calciatori fondamentali, e una prima parte di stagione deludente, l’obiettivo è cambiare volto alla propria annata in maniera immediata.

In tal senso anche il mercato potrebbe dare una mano ad Allegri. La sensazione è che ora gli obiettivi siano la vittoria in Europa League, in Coppa Italia, e una rincorsa in campionato per arrivare più in alto possibile. Ci sono margini importanti per il tecnico, che con tutti i calciatori che riavrà a disposizione potrebbe davvero cambiare volto alla squadra. Resta però qualche reparto sul quale l’allenatore potrebbe intervenire. Per farlo sarà necessario cedere, incassare soldi, e in tal senso alcuni calciatori sacrificabili potrebbero già essere stati individuati.

Uno su tutti è al centro di una serie di trattative che potrebbero allontanarlo dalla Serie A, e i bianconeri sanno bene che la cessione potrebbe rappresentare una soluzione. Il motivo è chiaro, così come una serie di offerte che potrebbero ben presto arrivare.

Juve, cessione imminente: a gennaio il calciatore saluta

Un dato dopo l’inizio di stagione della Juve emerge in maniera forte. Così tanto da spingere Allegri e il club a riflettere sui prossimi passaggi. I bianconeri non vogliono e non possono ripetere gli errori del passato, e per questo potrebbero decidere di monetizzare da quei calciatori che vanno a scadenza, e sarebbero poi liberi di lasciare il club a parametro zero.

Nel caso di un elemento che fa discutere la sensazione è che l’attesa sia destinata a trasformarsi in una cessione immediata. Le offerte infatti non mancano, e l’opportunità di rimediare un buon bottino a gennaio, potrebbe spingere Allegri ad accettare la cessione per poi reinvestire i soldi in arrivo.

Su Adrien Rabiot infatti diversi club sono in pressing. La Juve in questa fase riflette. Il calciatore ha convinto, e un rinnovo non è da escludere. Saranno le cifra richieste però a chiarire quello che può accadere. Trattare con la madre-agente del francese è sempre complicato, per cui la soluzione potrebbe essere chiudere i conti e incassare dal trasferimento. Ci sarebbe infatti il Chelsea sul calciatore, e dall’Inghilterra giurano che nella prossima settimana potrebbe arrivare la prima richiesta. La Juve non farebbe le barricate, e potrebbe davvero scegliere di chiudere i conti con il calciatore.