La Lazio perde il big: cessione già a gennaio

La Lazio incassa la decisione del calciatore e medita su come reagire: la cessione del big però sembra ormai imminente.

Un vero e proprio assalto. La Lazio, come ogni anno, incassa offerte e corteggiamenti per i suoi calciatori, sempre nel mirino di grandi club.

Le scelte di Tare e la valorizzazione portata avanti prima da Simone Inzaghi e poi da Maurizio Sarri hanno fatto lievitare le prestazioni di alcuni elementi della rosa, con valutazioni che sono letteralmente schizzate alle stelle e tante squadre in fila pronte a proporre contratti faraonici e grandi cifre per i biancocelesti. Lotito, almeno fino ad ora, ha fatto muro per tre elementi.

Si tratta dei calciatori che hanno portato in alto la Lazio e fatto decollare le ambizioni della squadra, che adesso però potrebbero essere al centro di una serie di trattative di quelle che non possono essere rispedite al mittente. Almeno per uno l’esperienza alla Lazio potrebbe chiudersi. A gennaio, la cessione, potrebbe davvero concretizzarsi.

Gennaio caldissimo in casa Lazio: il big può partire

Una doppia pista, che potrebbe davvero spingere il calciatore a chiedere la cessione. Sarri sa bene di non poterlo trattenere, e a conti fatti non fa le barricate. A centrocampo il tecnico cerca sostanza, e ha dimostrato in più occasioni di essere pronto a mandare in campo chi merita. Ecco quindi che le proposte in arrivo potrebbero essere ascoltate con interesse, e probabilmente anche accettare.

Al centro del mercato in uscita c’è infatti Luis Alberto, e sarebbero almeno 3 al momento i club pronti a intavolare affari con la Lazio. In Spagna il Siviglia tornerà di sicuro a dare la caccia al fantasista, ma anche il Barcellona potrebbe lavorare fin da subito con i biancocelesti per capire se ci sia o meno la possibilità di intervenire. Anche in Premier però non mancano gli estimatori.

Ci sarebbe l’Arsenal sul mago spagnolo, che da tempo è al centro di diverse voci di mercato ma ora potrebbe scegliere davvero di muoversi. La sua esperienza potrebbe chiudersi a gennaio. In caso di una buona offerta Sarri non farebbe le barricate, e Lotito potrebbe davvero decidere di incassare una buona somma da reinvestire poi sul mercato.