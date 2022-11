Fan a bocca aperta: la foto di Ainett Stephens sembra un’opera d’arte, e lei è la grande protagonista.

Fascino, forme pazzesche, una voglia di stupire che non finisce mai e che rafforza sempre il legame fra lei e gli italiani.

Del resto, fin dai suoi esordi, la splendida Ainett Stephens ha saputo stupire, conquistare, ammaliare da perfetta “Gatta nera” che con una tutina aderente mostrava le meraviglie di quel fisico inimitabile. Più di un metro e 80 di altezza, forme travolgenti, un bacio da parte di madre natura che le ha regalato un fascino unico coltivato però negli anni. Ainett ha mostrato tutto ciò tanti anni fa, e le proposte, fra tv, moda e sponsorizzazioni, non si sono mai fermate, rendendola tuttora molto ricercata e amata dagli italiani.

Ainett da sogno: followers in delirio

Ainett ha travolto di nuovo la community. Se non avete ancora visto il suo post non avete infatti idea di quello che stiamo dicendo. Niente paura però, perché siete nel posto giusto e nel momento in cui noi abbiamo visto lo scatto, e abbiamo scelto di concedere lo spazio che assolutamente merita. Per la splendida donna che gli italiani amano e seguono da tempo infatti la voglia di stupire non finisce mai. Questa volta nello scatto emergono quelle forme pazzesche in maniera travolgente.

Ainett lo ha fatto nuovamente con un post che sfida la censura, che ha raccolto like e commenti, e di certo continuerà a farlo. C’è infatti qualcosa di lei che conquista sempre. Forse la forza di quello sguardo, l’intensità delle espressioni, ma di sicuro anche un fisico pazzesco che non passa mai inosservato. Non ci credete? Attenzione a ciò che sta per arrivare, perché siamo certi che resterete a bocca aperta.

Ainett, tacchi e gambe in bella vista

Con il passare delle ore il numero si like sta continuando sempre a salire e nei commenti merge l’affetto pazzesco degli italiani per una donna semplicemente incantevole. Il motivo? Di certo ben evidente in una foto in cui la showgirl ha scelto di stupire. Tacchi altissimi, solo intimo e una giacca a coprirla. Le gambe sono sensazionali, il décolleté come sempre amatissimo.

Per certe cose non servono davvero parole. Bastano le immagini, e come avete potuto notare c’è qualcosa che davvero lascia a bocca aperta. In pochi minuti arrivano più di 300 commenti che vanno tutti nella stessa direzione, e cioè ribadire quanto la sudamericana sia una donna davvero strepitosa.