Rinnovo immediato, in casa Juve non ci sono più dubbi

Allegri vuole il rinnovo e la dirigenza non ha dubbi: presto le parti si troveranno con l’idea di stringersi la mano.

La Juventus lavora su due binari diversi, molto lontani fra loro, che alla fine dovranno però necessariamente incrociarsi. Da una pare c’è Max Allegri, impegnato in una rincorsa in Seire A che con il successo sull’Inter diventa più intrigante e per certi versi semplice.

Dall’altra la dirigenza continua a lavorare per accontentarlo, valuta possibili nuovi innesti e prepara incontri per i rinnovi. A gennaio sarà infatti possibile intervenire con qualche trattativa e Allegri vorrebbe solo certezze e soprattutto qualche firma di chi è già in rosa. Se i ritorni di Di Maria e Chiesa lo rendono finalmente fiducioso, e altri innesti potrebbero dare maggiore forza alla squadra, ci sono elementi che i bianconeri vogliono lasciare partire per liberare spazio nel monte ingaggi e altri ancora che vanno blindato a tutti i costi.

Sono molti infatti i calciatori che vanno a scadenza di contratto e si lavorerà per capire a chi proporrre un prolungamento magari accomodandosi presto ad un tavolo. In tal senso Allegri non ha mai avuto dubbi, e ancora meno adesso. C’è un elemento che ha convinto e di certo attende una chiamata.

Allegri non vuole lasciarlo partire: prove di rinnovo

La Juve nelle ultime partite sembra aver trovato lo spirito giusto, punti pesanti, certezze nel suo gioco che nascono dal miglioramento delle prestazioni di alcuni calciatori. In occasione del match contro l’Inter sono arrivate ad Allegri indicazioni interessanti da alcuni calciatori che il club a questo punto è determinato a blindare.

Fra questi c’è di certo un elemento che è sempre di più nel cuore dei tifosi. Ciò che colpisce è il suo attaccamento alla maglia, quella capacità di sacrificarsi anche fuori ruolo, e anche di cercare la via del gol. Allegri e il club non hanno più dubbi e vorrebbero stringere la mano a Danilo proponendo una soluzione per allungare il contratto.

Il brasiliano è sempre di più fra le certezze del club ed è uno di quei calciatori che per i tifosi risultano insostituibili. La reazione della Juve in stagione nasce anche da calciatori come lui che sono insostituibili, e il club sa bene che non può in questa fase rischiare offerte o proposte per elementi dai quali ripartire. Ecco perché nelle prossime settimane potrebbe essere proposto un incontro al brasiliano, magari per rimandare tutto a dopo il Mondiale ma con la serenità di avere una sorta di ok per legarsi nuovamente e ancora lungo.