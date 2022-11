Kanté, super colpo per giugno: arriva a costo zero

La trattativa entra nel vivo: in assenza di rinnovo il club spinge, e Kanté può arrivare a zero con un grande colpo.

Fisico, talento, quella capacità naturale di spezzare il gioco e di farlo ripartire, che ha fatto sempre le fortune dei tecnici e che lo rende uno dei calciatori più ammirati e ricercati al mondo.

Ci sono calciatori che risultano davvero insostituibili. Sono pochi, ma sono pedine così importanti e complete, così capaci di tenere in piedi un reparto, da poter davvero trasformare una squadra, renderla più forte e ambiziosa. N’Golo Kanté è di certo fra questi. Lo ha dimostrato non solo con le sue qualità, ma con una continuità clamorosa, che lo ha reso con molta probabilità uno dei tre protagonisti nel suo ruolo più ambiti dai top club.

Il centrocampista ex Chelsea e della nazionale francese ha vinto davvero tutto, ha alzato trofei con la Francia, trasformato il Chelsea rendendosi insostituibile, e questo non è un caso. Quel centrocampista instancabile, che spezza il gioco, è sempre al posto giusto e fa ripartire la squadra che ha vinto di recente la Champions grazie all’uomo d’ordine per eccellenza, va ora a scadenza di contratto, e di certo la notizia ha spinto alcuni tecnici a puntare tutto su di lui.

Kanté, il grande colpo è possibile

Equilibrio. Una parola che nelle interviste post partita si sente di frequente nei discorsi dei tecnici. Difficile trovarlo in un calcio in cui si cerca la propensione offensiva, lo spettacolo, ma nel quale diventa fondamentale non incassare gol. Kantè è uno di quegli elementi maestri nel garantire le due fasi, nel rompere il gioco e farlo ripartire, e la possibilità di prelevarlo a zero spingono tanti tecnici a mettere il suo nome in cima alla lista dei desideri per la prossima estate.

C’è chi pronto ad offrire cifre importanti più di strapparlo ai Blues. Un club su tutti al momento sarebbe favorito, e attende gli esiti di una probabile trattativa per il rinnovo facendo filtrare la voglia di averlo in rosa, in modo da stuzzicare in qualche modo un talento unico che vuole a tutti i costi continuare a vincere. Il suo contratto va in scadenza a giugno del 2023, e al momento non sembrano esserci novità sull’eventuale rinnovo, che stuzzica il Real Madrid.

Ancelotti, che può contare su Kroos e Modric ma è consapevole della loro carta d’identità, ed è pronto a lanciare Camavinga e Tchouaméni, potrebbe pensare ad una linea di centrocampo tutta francese. Un sogno, con i due centrocampisti emergenti più forti al mondo e in mezzo il numero uno della mediana. Sarebbe un Real da sogno, con un colpo a zero per una squadra sempre più forte, e l’impressione è che davvero l’affare potrebbe a breve decollare.