Eleonora Boi, la scollatura è da sogno: che visione

I commenti decollano, la foto incolla allo schermo: Eleonora Boi sorprende con post di quelli che non possono passare inosservati.

Un altro post da sogno. Una foto che arriva dopo quella di Halloween e genera lo stesso effetto in una community che non attende altro che vederla in tutto il suo splendore e con quel fisico da sogno.

Quello pubblicato qualche ora fa dalla splendida giornalista Eleonora Boi, è uno di quegli scatti destinati a generare clamore. Non è la prima volta che regala emozioni con un suo contenuto. Lo scatto ha fatto rimanere senza parole anche noi della redazione, in visibilio per quanto visto. Abbiamo deciso nuovamente i regalarle lo spazio che merita, perché a giudicare da quanto abbiamo visto, e dal tenore dei commenti, siamo certi che ciò che vedrete lascerà a bocca aperta anche voi. Dopo aver garantito l’effetto wow ad Halloween, con una scollatura magnetica, lo sguardo attraente e un vestito perfetto, Eleonora Boi ha deciso di stupirci nuovamente. Se non ci credete siete nel posto giusto al momento giusto.

Eleonora Boi è incantevole

Anche in questa occasione Eleonora Boi si è decisamente superata. Una conferma, che arriva con una frase ad effetto in cui la giornalista sarda invita le donne ad essere sempre splendenti, riprendendo e postando un pensiero di Pasolini. Ad accompagnare tutto c’è una foto di quelle che lasciano a bocca aperta. I suoi splendidi occhi sono meravigliosi, il décolleté come sempre impeccabile, il tenore dello scatto è di quelli che piacciono ai fan. Tutti quanti noi non possiamo fare altro che alzarci in piedi ed applaudire il suo post che sta raccogliendo quello che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di chi la segue e che non si perde un singolo aggiornamento.

Eleonora Boi regala emozioni

Ed eccoci al momento in cui noi riproponiamo quello scatto incantevole che ha generato un’ondata di commenti per la Boi. In una pagina da circa 800 mila followers arrivano in poche ore circa 200 commenti per la giornalista. Impossibile non scrivere qualche parola di elogio o almeno mettere un like, perché il contenuto è grande esempio di seduzione. La Boi è attraente, regala emozioni e lo fa senza particolari esagerazioni. Il risultato è in un tributo sicuramente meritato per una donna molto amata dagli italiani.