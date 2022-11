Perizoma e nient’altro: lady Boateng è esagerata

Fra i tanti contenuti bollenti ne spunta uno in cui Valentina Fradegrada esagera. Il video lascia a bocca aperta.

Lady Boateng incanta, conquista tutti, posta un video in cui la temperatura si alza e i followers restano a bocca aperta. Valentina Fradegrada lo ha rifatto, ha conquistato il suo pubblico, e di certo anche noi.

D’altronde non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa simile, ma possiamo confermare che in questa occasione la compagna dell’ex calciatore del Milan si è decisamente superata. Lo dimostra il suo post che sta raccogliendo un successo clamoroso. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che lo stesso sta raccogliendo un numero di like e di visualizzazioni di quelli che contano davvero. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che arrivano a valanga, e testimoniano la potenza delle immagini. Se non credete a quello che vi diciamo rimanete qui con noi. Si certo non ve ne pentirete.

Valentina Fradegrada lascia tutti senza parole

Foto da urlo, bikini clamorosi, trasparenze che lacciano tutti di stucco. Lady Boateng spesso alza il ritmo degli scatti e sopratutto ma sedurre, conquistare i suoi fan, giocare con contenuti che lasciano a bocca aperta. Questa volta niente foto, nessun primo piano. Su Instagram arriva un video con una camminata ripresa alle spalle e in un attimo di commenti decollano. Raccontare cio che state per vedere diventa anche difficile, ma sopratutto sarebbe uno sgarbo a chi non vede l’ora di guardare il video postato. Ciò che possiamo anticipare è che le immagini hanno incassato circa 300 commenti e 35mila like. Avete capito bene, questo è il numero, ma a breve capirete meglio il perché di tanto affetto.

Video da sogno e record vicino: lady Boateng conquista tutti

C’è un numero che testimonia quale sia il seguito per Valentina Fradegrada. La compagna di Boateng, bellissima, affascinante, maestra di stile e seduzione, ha superato quota 3 milioni e mezzo di followers, e il motivo è anche abbastanza evidente. C’è un video in spiaggia che sta facendo il giro dei social, e questa volta abbiamo davvero poco da dire.

Perizoma, niente reggiseno, riprese che testimoniano quel fisico cutatissimo e travolgente, e soprattutto quella capacità di sedurre che si trasforma in veri e propri boom di complimenti. La Fradegrada ha incollato tutti allo schermo, e siamo certi che accadrà anche con voi. Provate un po’ a fare un’occhiata.