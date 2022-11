Il Tottenham gela il Milan: Conte vuole un rossonero

Richiesta esplicita da parte di Conte: il Tottenham è sulle tracce di un rossonero, l’offerta potrebbe essere altissima.

Antonio Conte è al bivio, e con lui il suo club. Il tecnico non ha fatto mistero di voler alzare l’ambizione della squadra, e per certi versi la strada era condivisa dagli Spurs.

Per farlo erano giunte richieste chiare. Da Kane, assolutamente da non cedere, ad una serie di investimenti su calciatori già pronti per essere decisivi in Champions. La decisione, al netto di una squadra comunque competitiva, è che per essere al pari delle altre big in Premier e anche in Champions League, a Conte possa servire anche altro.

Ecco quindi che il mercato di gennaio potrebbe trasformarsi in un modo per mettere a tacere anche alcune voci. Conte non è del tutto soddisfatto, in Inghilterra sottolineano che potrebbe scegliere di lasciare a fine anno, ma gli investimenti da lui richiesti non solo potrebbero alimentare la qualità della squadra, ma anche trasformarsi in una nuova stretta di meno con il club.

Conte ha scelto: vuole il talento rossonero

Antonio Conte avrebbe individuato le pedine da chiedere al club. Il tecnico gradirebbe almeno una pedina in più in attacco, e vorrebbe rivedere anche il pacchetto arretrato. Il suo Tottenham dà quindi la caccia a difensori forti ed esperti, che a Milano con l’Inter, e con la Juventus, sono stati la base dei suoi successi.

Oltre a questo però è necessario sostituire Loris, che a 36 anni e dopo una lunga militanza con gli Spurs, medita di cambiare aria. Ecco quindi che la scelta sarebbe Mike Maignan. Il Tottenham sa bene che serve un’offerta di quelle irrinunciabili, e potrebbe non bastare. Il Milan non ha infatti nessuna intenzione di privarsi del suo portiere, ma chiaramente Maldini sarebbe costretto a valutare cifre pesanti messe sul tavolo, che di certo sono nelle corde degli Spurs.

Il discorso sarebbe chiaramente rinviato al termine della stagione, e Maignan potrebbe rappresentare molto per Conte. Non solo un grande numero uno, ma anche la risposta da parte di un club che per trattenere il tecnico sembra deciso ad accontentarlo in tutte le sue richieste.