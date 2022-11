Lazio, arriva il colpo ‘scudetto’: nuovo bomber per il sogno

La Lazio continua a stupire e Lotito potrebbe fare un regalo a Sarri a gennaio: ecco il colpo che fa sognare i tifosi.

“Non guardiamo la classifica, al momento non serve a nulla”. Parole di Maurizio Sarri, che al termine del match vinto col Monza frena gli entusiasmi.

In cuor suo però il tecnico sa bene che il cammino della squadra è di quelli che contano. Sarri ha già vinto, è ambizioso, e sembra aver raggiunto quel compromesso che è sempre stato alla base delle poche critiche in arrivo per lui. Il suo gioco spumeggiante è infatti ora bilanciato da una difesa solida, e con questi dati, sognare non è proibito. Ora arriverà la Juventus, e l’obiettivo è di frenare la corsa dei bianconeri, in netto recupero.

Vincere vorrebbe dire alimentare le speranze, far crescere ancora l’ambizione di club e calciatori, e poi guardare con interesse al mercato. La Lazio di Sarri funziona, ha forse solo un piccolissimo difetto, che potrebbe essere colmato sul mercato con un colpo da sogno.

Sarri vuole lui: i tifosi sognano il colpo

Ci è riuscito anche senza Immobile, con Milinkovic Savic fuori nel derby, con calciatori fuori ruolo che però quella idea di calcio l’hanno sposata così tanto da trasformare le difficoltà in vittorie. Sarri incassa tante buone notizie, ma sa bene che la squadra potrebbe essere migliorata, soprattutto in attacco.

In assenza di Immobile, Pedro e Cancellieri hanno fatto di tutto per non far rimpiangere il bomber, Sarri ha effettuato modifiche, e tutto sembra funzionare alla perfezione. La sensazione però è che il centravanti non possa da solo gestire tutte le partite, e che avrebbe bisogno di un ricambio, di un calciatore pronto per la Serie A, che la conosce e sa fare la differenza. Ecco quindi che il rinforzo potrebbe arrivare subito.

Sarri stima molto Arnautovic, che in estate è stato accostato alla Juventus. I bianconeri hanno poi virato su Milik, e il Bologna continua a ribadire il suo secco no alla cessione. La sensazione però è che una offerta consistente potrebbe stuzzicare i felsinei, e Lotito e Tare ci pensano. Il bomber austriaco oltre a segnare molto aprirebbe spazi per i micidiali fantasisti della Lazio, ripiega e sarebbe quindi perfetto. Un colpo da Scudetto, per una squadra che non vuole smettere di sognare.