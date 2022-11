Inter-Bologna anche sul mercato: i nerazzurri su un rossoblu

L’Inter ha messo gli occhi su un talento del Bologna: il prezzo è giusto, l’affare può decollare subito o per l’estate.

Marotta medita, lo fa mettendo nel mirino il momento della squadra e il futuro di Inzaghi, Le sue parole, dopo il ko della Juventus, fotografano in maniera impeccabile la sua volontà.

All’Inter al centro di tutto ci sono i progetti, e Marotta lo ha ribadito. Ha sottolineato che farà valutazioni, ponendo il focus sulla reale capacità di Inzaghi di plasmare i calciatori che ha in rosa. Un modo chiaro per ribadire che la società ha fatto e farà ancora sforzi, e questi devono essere per forza ripagati in qualche modo dai successi. Non si tratta di un ultimatum, ma di un chiarimento su una rosa competitiva, che al momento però sta soffrendo molto.

Da queste considerazioni è chiara anche la strada che sarà intrapresa. L’Inter vuole continuare ad investire, lo farà sui giovani, e poi Inzaghi dovrà costruire i calciatori del futuro. In tal senso saranno anche effettuati gli innesti, a gennaio o nel mercato estivo, e una trattativa su tutte potrebbe essere portata avanti con il Bologna.

Inter, occhi sul calciatore dei felsinei

Le dinamiche del mercato sono ormai chiare per tanti club. La direzione intrapresa dal Napoli paga, e chiarisce che un lavoro di scouting serio conta più dei grandi nomi, e rappresenta inoltre un investimento solido sia in termini sportivi che di crescita dei fatturati di un club. Le società si accodano, hanno già da tempo puntato sulla valorizzazione dei giovani, ma in questa fase lo faranno maggiormente.

Anche Marotta quindi, maestro dei colpi sui calciatori a parametro zero, valuta una linea verde che può dare a Inzaghi nuovi elementi sui quali lavorare. In tal senso si accende la trattativa con il Bologna per il centrocampista Lewis Ferguson. Lo scozzese, visto all’opera ieri da vicino, ha già collezionato 8 presenze e 2 reti, e sembra ormai inamovibile nello scacchiere dei felsinei.

L’investimento non sarebbe oneroso, e il calciatore potrebbe essere lasciato ancora a Bologna per completare la sua crescita. Marotta ci pensa, ma dovrà accelerare perché si profila un duello di mercato. Anche gli scout della Juve hanno infatti messo nel mirino lo scozzese, che per rendimento è fra i giovani più interessanti del campionato.