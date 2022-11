Alessia Marcuzzi, sfilata piccante: lato A incontenibile

Camminata che incolla allo schermo, fascino pazzesco lato A da sogno: Alessia Marcuzzi fa esplodere la gioia dei fan su Instagram.

Partiamo dai numeri, che quando si parla di social danno spesso la dimensione del seguito dei vip nostrani.

Alessia Marcuzzi è di gran lunga fra le donne italiane che incassano più consensi, con un dato su tutti che fa riflettere. Sono cinque milioni e mezzo i suoi followers sui social, giustificati non solo da una carriera lunghissima che l’ha vista protagonista da grande diva in programmi e in altri progetti fortunati. Quella bellezza travolgente, la simpatia unica di una donna bellissima sempre pronta a fare spettacolo, hanno fatto il resto, rendendola fin da subito molto amata dal pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare quelle forme strepitose.

Alessia Marcuzzi incanta sui social

Fisico pazzesco, sorriso sempre sul volto, l’ironia di chi sa scherzare sui propri difetti, sulle imperfezioni, diventando una donna di spettacolo vicina al pubblico, che non ha mai smesso di seguirla. Elencare i progetti vincenti di Alessia Marcuzzi dalla tv alla moda, alle sponsorizzazioni e ai social, è quasi impossibile. La sua carriera è stata fatta sempre da grandissimi programmi, condotti con successo, portati avanti con naturalezza ma anche grandissimo fascino. Inevitabile quindi anche un boom social. I suoi numeri sono altissimi, il gradimento del pubblico una costante in una carriera che la rende un volto televisivo molto amato. Se a queste caratteristiche uniche si aggiungono foto e video che mettono in risalto quel fascino clamoroso, le reazioni che arrivano ad ogni scatto sono più che giustificate, e riaffermano quel legame unico con i suoi fan. L’ultimo video è un esempio chiaro di ciò che stiamo dicendo. Se non ci credete mettetevi comodi e gustatevi lo spettacolo.

Alessia Marcuzzi, fascino travolgente

Splendida, elegantissima, capace di incollare allo schermo non solo durante le sue conduzioni, ma anche in una pagina Instagram dalla quale arrivano video e istantanee da sogno. Alessia Marcuzzi ha nuovamente regalato emozioni con un video in cui sa sedurre con naturalezza, e il risultato è ben evidente non solo nelle immagini, ma anche nel numero di reazioni.

I like sono 39 mila, un numero clamoroso, i commenti più di 500, per ringraziare tutti per il compleanno. Il resto lo fa un vestito che in poche possono permettersi. La scollatura è clamorosa, la camminata rende l’atmosfera più bollente, ma noi non aggiungiamo altro. Lasciamo parlare le immagini, e siamo certi che ciò che vedrete, come spesso accade vi stupirà.