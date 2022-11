Lascia subito la Juventus per il Bologna: affare deciso per gennaio

La Juve ha scelto chi sacrificare per nuovi colpi di mercato: un calciatore andrà al Bologna per far spazio in rosa ad altri colpi.

L’impronta finalmente c’è, e che piaccia o no, vale una rinascita ormai chiara. Le tre reti alla Lazio sono il segnale che la Juventus ha dato il via alla scalata, e Allegri non vuole a gennaio grandi nomi.

Li riavrà dopo la sosta e una serie di infortuni che hanno condizionato il suo cammino, stando attento però a quei reparti che necessitano di ritocchi. Di certo sarà fondamentale rivedere qualcosa in difesa, perché se i bianconeri vantano il miglior reparto della Serie A, il merito è anche di un Danilo che sembra un centrale di esperienza e caratura mondiale, dopo un cambio di ruolo che ha fatto le fortune del suo tecnico. Arriveranno quindi ritocchi, soprattutto sulle corsie esterne, e in tal senso i bianconeri hanno messo nel mirino due calciatori.

Per prelevarli però servirà vendere, e un elemento su tutti piace al Bologna. La trattativa potrebbe decollare a gennaio, negli stessi giorni in cui la Juventus tenterà il blitz per Odriozola che trova poco spazio al Real e conosce bene la Serie A, o per Karsdorp, in rotta di collisione con la Roma e pronto ad una nuova avventura. Prima però serve fare spazio, e la trattativa con i felsinei per una cessione eccellente può entrare nel vivo.

Juve, stretta di mano vicina con il Bologna

Allegri ha deciso. I suoi centrali, in un reparto a 3 o nel classico 4-4-2, saranno Danilo e Bremer, con Bonucci, Gatti, e all’occorrenza Alex Sandro, che in quel ruolo, e grazie alla duttilità mostrata, ha rimediato una convocazione al Mondiale e rispedito al mittente le critiche.

Niente spazio per Rugani quindi, che potrebbe lasciare i bianconeri per approdare al Bologna. I rossoblu hanno necessità di un calciatore esperto, che con Allegri trova poco spazio e potrebbe alimentare l’amicizia sul mercato dei due club. Cambiaso è stato il primo passaggio, Rugani potrebbe essere un nuovo tassello in viaggio sulla stessa tratta, e Ferguson, che piace alla Juventus, un altro nome caldo, magari in una trattativa che potrebbe in qualche modo intrecciarsi.

Poi i bianconeri si fionderanno sul mercato a caccia di elementi in grado di giocare sia da quinti di centrocampo o esterni a tutta fascia, ma anche da classici laterali in una difesa a 4. Il sacrificio di Rugani, scavalcato anche da Danilo nelle gerarchie, sembra quindi il primo passaggio per una rivoluzione, che mette in cima alla lista dei desideri Karsdorp della Roma, sempre più destinato a lasciare la capitale.