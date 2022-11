Sabrina Ferilli senza scarpe e vestito aderente: forme da urlo

Una foto da urlo e un traguardo ormai prossimo sui social: Sabrina Ferilli incanta la community con uno scatto pazzesco.

Regina di fascino e simpatia, amata per la sua bravura, la capacità di intrattenere, ma inevitabilmente anche per quel fascino che non è mai passato inosservato.

Sabrina Ferilli è una delle donne più amate dagli italiani. Una icona di sensualità che fra film, trasmissioni, sfilate e tanti progetti ha sempre incasato un tributo da parte degli italiani. Quelle forme strepitose, quella voglia di stupire e il suo fascino innegabile hanno fatto centro. Poi la simpatia di una donna autoironica, che conosce i segreti del mondo dello spettacolo e li utilizza con maestria. Anche a Tu si que vales continua a brillare, a regalare sorrisi, e gli italiani le regalano sempre consensi, come il traguardo social ormai ad un passo.

Sabrina Ferilli: che stile su Instagram

Affetto, complimenti, commenti positivi e numerosi i riconoscimenti, come il David di Donatello Speciale, sei volte il Nastro d’Argento e sei volte il Ciak d’Oro. Sabrina Ferilli ha anche incassato due premi al Festival del Cinema di Venezia, che testimoniano quanto la sua carriera sia ricca di successi. Eleganza, ma anche sensualità e forme pazzesche che non passano inosservate continuano a regalare emozioni. L’ultimo scatto è un esempio chiaro di ciò che stiamo dicendo. Sulle scale la Ferilli si mostra con un abito che mette in risalto le sue forme, e il tributo da parte della sua community è di quelli che contano. Se non ci credete vi basta solo attendere. Lo scatto che state per vedere meritava di essere assolutamente riproposto.

Sabrina Ferilli, uno scatto e un traguardo in arrivo

Ed eccola in tutto il suo splendore, con quella sensualità che l’ha resa celebre, il fascino mediterraneo e le forme che gli italiani continuano ad ammirare. Sabrina Ferilli incanta, lo fa sempre, e il suo successo si è inevitabilmente anche riversato sui commenti e sui like in una community ad un passo dal milione di fan. Inevitbabile un numero così alto. Con foto del genere è impossibile non ammirare e seguire una delle donne più amate dagli italiani.