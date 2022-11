Monica Bertini, sguardo penetrante: spettacolo della Serie A

Si chiude il 2022 in Serie A e Monica Bertini decide di salutare l’anno delle squadre italiane in bellezza: lo scatto fa sognare

Fascino, competenza, quella capacità di raccontare quanto accade in Italia nel mondo del calcio con grandissima precisione.

Monica Bertini è una di quelle giornaliste scelte fortunatamente dalle emittenti televisive in un periodo in cui tante donne fra studio e stadi seguono da vicino le avventure dei club. Una decisione premiata da parte di Mediaset. Così tanto da spingere il gruppo imprenditoriale a darle più spazio. La sua competenza, le interviste, gli interventi con i suoi ospiti in studio, le hanno dato lo status di volto della Serie A di Mediaset, e i telespettatori, a giudicare dai numeri social, apprezzano. Anche su Instagram infatti i followers della splendida giornalista sono tanti. Se poi arrivano scatti come l’ultimo, postato per salutare il 2022 della Serie A, è chiaro che il legame sia destinato costantemente a crescere.

Monica Bertini è incantevole: che scatto

I tifosi di calcio l’hanno conosciuta per il suo talento, per la precisione e la puntualità con cui racconta i match e gestisce le situazioni in studio. La Bertini non è infatti solo una giornalista di assoluto talento e di grande qualità, ma anche una donna di una bellezza intrigante. Con il suo fascino ha conquistato gli italiani, che inevitabilmente le regalano commenti e like sui social. Sono i numeri infatti a testimoniare il suo successo, e sono di quelli che contano. Quasi da influencer verrebbe da dire, perche quando incassi quelle cifre nei commenti, e a seguirti ci sono quasi 500 mila followers, è inevitabile il boom costante di reazioni. Anche nell’ultimo scatto, e nelle recenti stories, si nota il motivo. Basta attendere e giudicare dalla foto. Lo sguardo della splendida giornalista colpirà anche voi, ne siamo sicuri.

Look fantastico e sguardo che incolla allo schermo: la Bertini è uno spettacolo

Tre foto e un video per presentare il racconto della giornata di Serie A. Monica Bertini, in verde, conquista e ammalia. Lo fa postando una serie di foto in primo piano che meritano di essere riviste, e che come accade spesso mettono in risalto quel fascino mediterraneo, quella clamorosa voglia di stupire con il suo lavoro, che si trasforma però in un seguito pazzesco. Del resto, con scatti del genere, è difficile non notarla, e anche se la Serie A va in vacanza, c’è un Mondiale da raccontare, e ci penserà come sempre lei.