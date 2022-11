Ginevra Lamborghini, la gonna è troppo corta: che visione

Un seguito clamoroso in poche settimane: Ginevra Lamborghini ha incantato tutti al Grande Fratello Vip e ora stupisce in studio e sui social.

Un sorriso travolgente, un fisico curatissimo e tanta naturalezza. Così tanto da non riuscire a frenare la sua corsa nella casa più spiata d’Italia neanche dopo l’esclusione.

Ginevra Lamborghini si è fatta consoscere dal pubblico per la sua naturalezza nel programma brillantemente condotti da Alfonso Signorini. Ha conquistato il pubblico e forse anche il cuore di qualche vippone, ha raccontato particolari aneddoti legati alla sua famiglia ed ha stupito tutti. Anche nel momento in cui è stata espulsa per una frase da condannare, ha incassato il “perdono” del pubblico che ha capito che quel commento, di certo sbagliato, è uscito più dalla pancia e dalle dinamiche che da una riflessione approfondita. Lei incassa quindi bordate di commenti positivi, tanto affetto e soprattutto like e complimenti sulla sua pagina social.

Ginevra Lamborghini, look stellare sui social

Ginevra Lamborghini colpisce per la sua bellezza e anche per la sua naturalezza e in poco tempo i suoi followers social sono aumentati in maniera vertiginosa. Effetto del Grande Fratello, questo è certo, ma anche di quegli aneddoti raccontati, di quella voglia da parte degli italiani di conoscere qualcosa in più di una giovane donna bellissima e con un carattere forte. Anche sui social quindi i numeri sono praticamente raddoppiati. In tanti non vedono l’ora di rivedere un nuovo scatto, un video, un contenuto che possa non solo mostrare quanto la Lamborghini sia travolgente, ma anche qualche curiosità che non è stata svelata in casa. Intanto però molti utenti social che già la seguono hanno commentato il suo ultimo scatto, e siamo certi che lo stesso effetto potrebbe capitare anche a voi.

Ginevra Lamborghini, minigonna da sogno

Presenze in studio costanti, look magnetici, sorriso che incolla allo schermo i fan e commenti puntuali e mai banali. Ginevra Lamborghini commenta da gradita ospite di Alfonso Signorini le dinamiche e le disavventure di suoi ex coinquilini. Inevitabile, dopo i tanti complimenti ricevuti, che anche dopo l’uscita dalla casa sarebbero arrivate altre opportunità.

E per andare in studio, la Lamborghini sceglie look fantastici che mettono in evidenza le sue splendide forme. Eccola sorridente, con una minigonna che evidenzia il fisico perfetto e un fascino che gli italiani apprezzano e non poco. Una foto magnetica, e il numero dei commenti di certo lo mette ben in evidenza.