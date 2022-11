Jovana è splendida: in strada tutti di stucco per la minigonna

La galleria lascia tutti a bocca aperta: forme strepitose, sensualità dilagante. Jovana Djordjevic in minigonna è uno spettacolo.

Fisico da sogno, un volto accattivante con un sorriso che lascia a bocca aperta, e poi tanti look da sogno.

Quando si parla di Jovana Djordjevic è difficile non sottolineare le forme che l’hanno resa celebre e quel fisico impeccabile. La sua pagina Instagram è infatti presa d’assalto dai fan, anche italiani, e di recente è arrivato un nuovo post di quelli che lasciano il segno. I commenti fioccano, i like non si contano, ma è del tutto normale. Ciò che state per vedere è infatti un vero e proprio spettacolo, firmato non con la penna, ma tramite gli scatti, da una donna incantevole.

Jovana Djordjevic conquista il pubblico italiano

La community si inchina, e l’effetto wow è garantito. Il motivo? Ben visibile negli scatti della modella serba, che al suo arrivo in Italia ha conquistato tutti e suscitato rapidamente la curiosità degli appassionati di calcio. I primi a conoscerla in furono i tifosi della Lazio e poi del Chievo Verona. Difficile non restare a bocca aperta, non ammirare la splendida Jovana, che grazie all’attaccante che ha calcato importanti palcoscenici in Serie A è diventata presto famosa e ammirata. Filip Djordjevic ha infatti vestito la maglia biancoceleste e poi dei clivensi, e in entrambe le occasioni non si è mai separato dalla modella che ormai è di diritto una influencer.

Al suo arrivo in molti hanno iniziato a domandarsi chi fosse, e anche il mondo della moda e dello spettacolo ha avanzato richieste lavorative. All’Isola dei Famosi gli italiani hanno imparato a consocerla, ad ammirare quelle forme statuarie e quel modo di sedurre naturale. Il resto arriva dai social, anche grazie all’ultima galleria. Siamo certi che il regalo che ha fatto ai followers, e che noi abbiamo riproposto, sarà apprezzato.

Jovana, che incanto in minigonna

Strepitosa. Un solo aggettivo per descrivere la modella serba. Nelle foto mostrare alla community Jovana Djordjevic è in strada, mostra quel sorriso incantevole in più pose prese in primo piano alle spalle, ma soprattutto una minigonna che evidenzia un fisico da restare a bocca aperta. Gli scatti testimoniano il legame con l’Italia, ma soprattutto una bellezza clamorosa, che le ha consentito di far centro nel cuore dei followers. E se non vi basta, stata tranquilli. C’è già chi chiede un nuovo post, e vista la frequenza con cui li manda su Instagram, di certo in molti saranno accontentati.