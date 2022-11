Colpo a sorpresa per gennaio: affare Sabiri in Serie A

L’offerta potrebbe arrivare a breve e la Sampdoria traballa: Sabiri può cambiare maglia e restare in Serie A.

Una prima stagione in Serie A da favola, le premesse giuste per la definitiva consacrazione e poi qualcosa che si è inceppato. Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria, non è riuscito fino ad ora a rendersi incisivo.

L’ex Ascoli al suo arrivo in Liguria non ha assolutamente pagato l’impatto con la Serie A. Gol, assist, la capacità di giocare in più ruoli della mediana. L’avvio dei blucerchiati, condizionato dal cambio in panchina e da una serie di risultati negativi, ha travolto anche lui. Stankovic non è riuscito ancora a trovare la giusta chiave, e il calciatore in alcune partite si è addirittura accomodato in panchina, chiuso in un modulo in cui non sembra esserci spazio per lui.

Le qualità del nazionale marocchino, che vanta però anche esperienze nella selezione giovanile della Germania per la sua cittadinanza tedesca, non sono però in discussione. Ecco perché prende forma il blitz per gennaio, con un club che a fari spenti ha già sondato il terreno, e ora potrebbe affondare il colpo.

Sabiri cambia maglia: offerta imminente

Undici presenze e un solo gol in Serie A, due con una rete e un assist in Coppa Italia. Bottino magro per Sabiri, che sperava di poter recuperare dall’infortunio prima della sosta per il Mondiale e invece è stato costretto a fare da spettatore. Sul mercato però il centrocampista sarà protagonista. C’è infatti un club forte sul calciatore, e si rincorrono voci, al momento non confermate, su un’altra società decisa a capire come intervenire per fare concorrenza alla Fiorentina.

Italiano ha messo il nome del marocchino in cima alla lista dei desideri, è convinto dalle capacità di ricoprire più ruoli in mediana e anche dall’incisività sotto porta, che per una squadra che cerca gol non è da sottovalutare. La Fiorentina sarebbe convinta inoltre da un investimento che non prevede grossi esborsi, ma dovrà guardarsi le spalle.

Su Sabiri ci sarebbe infatti anche la Roma, ma non arrivano conferme chiare su una possibile offerta da parte dei giallorossi. La Sampdoria intento valuta tutto. Per la cifra giusta il calciatore potrebbe già muoversi a gennaio e restare in Serie A per cancellare una prima parte di stagione da dimenticare.